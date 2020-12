Perly roku z iROZHLAS.cz: Rychetský o Zemanovi, Babišova cesta do sklepa i Kalouskovo čůrání

Toto je hitparáda výroků, které reportéři serveru iROZHLAS.cz letos publikovali a které jim dodnes rezonují v hlavě. Některé mají parametry výmluv, některé zase nepostrádaly znaky absurdního dramatu. A některé, některé byly zkrátka jen příznačné pro letošní rok. Praha 6:34 31. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský (vlevo) a premiér Andrej Babiš (ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

„Jo, do sklepa.“

Těmito slovy reagoval premiér Andrej Babiš (ANO) letos v květnu na otázku serveru iROZHLAS.cz, jestli půjde během jednání kabinetu za dveře. Vláda měla řešit novou žalobu na Evropskou komisi kvůli pozastaveným dotacím pro Agrofert. A premiér už dříve sliboval, že během jednání o eurofondech opustí s ohledem na auditní řízení o střetu zájmů sál. Kam skutečně odešel, není známo.

„Očekáváme konkrétní důkazy.“

Když Evropská komise po auditním řízení ke střetu zájmů odmítla proplatit 100milionovou dotaci na toastový chléb Penam, český stát, konkrétně ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), se domáhal dalšího vysvětlení. Brusel ovšem už letos v říjnu spor definitivně uzavřel s tím, že peníze Česku nepošle (konečné rozhodnutí jsme popsali ZDE). Důkazy nedůkazy, české úřady vyplácí dotace Agrofertu dál.

„Byla by to diskriminace.“

Poslanec vládního hnutí Jaroslav Bžoch (ANO) těmito slovy hájil, proč by na unijní miliardy pro regiony postižené útlumem těžby uhlí měly dosáhnout také velké firmy, a to včetně holdingu Agrofert.

„Mezi námi existuje zvláštní vztah.“

Tak komentoval šéf Ústavního soudu Pavel Rychetský fakt, že mu prezident Miloš Zeman udělil Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy. I když dřív platili za blízké spolupracovníky, v posledních letech nešetřili vzájemnou kritikou.

„Pořád mu něco vyčítal.“

Krátce po rezignaci Adama Vojtěcha (za ANO) na post ministra zdravotnictví těmito slovy ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) vystihl atmosféru, která v uplynulých měsících panovala na jednání kabinetu. Měl tím na mysli kritiku ze strany premiéra Andreje Babiše (ANO), kterou na svého tehdejšího ministra adresoval kvůli boji s koronavirovou nákazou.

„Už jenom uklízečka netrasuje.“

V polovině září Česko stálo na prahu druhé vlny koronaviru. Čísla nově nakažených rapidně rostla a hygienické stanice otevřeně přiznaly, že jsou na pokraji svých sil. Zmíněnou větu pronesla šéfka ústecké hygieny Lenka Šimůnková.

„Potřeboval jsem si dojít na toaletu. A než jsem se stačil vyčůrat, tak jsem stačil vypít jedno pivo.“

Dvacet hodin trvalo poslanci TOP 09 Miroslavu Kalouskovi, než uznal, že návštěvou uzavřené restaurace chyboval. V prvních hodinách přitom celou věc zlehčoval. A to navzdory tomu, že jej reportéři Radiožurnálu přistihli, když vycházel z podniku, který měl být podle vládních nařízení uzavřen.

„Lidi budou vždycky umírat. Každý den. A každý den se někdo narodí. Ten koronavirus nikdy neodejde.“

Brankář národního týmu Dominik Hrachovina o covidu-19 prohlásil, že jde „o divadlo vymyšlené médii“. V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz řekl, že i s odstupem si za svým názorem stojí.

„Nikdo nemůže prokázat, že to je škodlivé, a nikdo nemůže prokázat opak.“

Majitel a šéfredaktor Jesenického týdeníku Miroslav Chovanec rozjel na Jesenicku kampaň proti 5G síti a následně to v rozhovoru obhajoval těmito slovy.

„Není to osobní boj, opravdu ne... Je to osobní, protože útočí na mě a čte to moje dcera a moje rodina a to se mi nelíbí.“

Poslankyně a členka volebního výboru sněmovny Barbora Kořanová (ANO) v jednom jediném rozhovoru předvedla ukázkovou názorovou piruetu, když se snažila přiblížit svůj spor s členem Rady České televize Zdeňkem Šarapatkou.