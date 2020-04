Perníky od armády? Radní Kučera se omluvil za šíření informace, že vojáci rozvážejí zásilky od Penamu

Lounský radní a bývalý místopředseda TOP 09 Michal Kučera sdílel na twitteru mylnou informaci. Tvrdil, že do lounského domova pro seniory poslala armáda perníky z Penamu, tedy z firmy patřící do holdingu Agrofert. Když Armáda ČR i ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) informaci popřeli, Kučera se v neděli odpoledne omluvil, pro změnu ale tvrdil, že perníky přinesl sympatizant strany premiéra Andreje Babiše. Louny/Praha 16:52 12. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotka krabice s velikonočními perníky od Penamu v domově pro seniory v Lounech na twitteru Michala Kučery (TOP 09) | Zdroj: Twitter @MichKucera

„Včera (v pátek) do našeho Domova pro seniory přivezla Armáda ČR dvě veliké krabice. Všichni očekávali, že to jsou testovací sady na covid pro zaměstnance. V krabicích jsou ovšem velikonoční perníčky z Penamu,“ napsal v sobotu večer na twitter lounský radní Michal Kučera (TOP 09).

Pro iROZHLAS.cz radní uvedl, že má informaci od svého zdroje přímo z domova pro seniory. Do domova měl v pátek přijít muž, který přinesl krabice s perníky a představil se jako příslušník Armády České republiky. „Přišel sám a pěšky, domov pro seniory totiž funguje v omezeném režimu a nepouští tak za bránu vozidla,“ řekl Kučera. Dotyčný se podle něj při vstupu nijak nelegitimoval průkazem ani jiným pověřením.

Výrobce dotyčných perníků, společnost Penam, patří do holdingu Agrofert. Ten vlastnil premiér Andrej Babiš (ANO), než jej vložil do svěřenských fondů. Aktuálně orgány Evropské komise prošetřují, zda není Babiš s holdingem stále ve spojení. Zpráva, že by Armáda České republiky rozvážela produkty bývalé premiérovy firmy, tak vzbudila velký ohlas na sociálních sítích.

Podle armády jde však o lež. Pravdivost informace popřel na twitteru i ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Neměl uniformu

Podle ředitelky lounského domova pro seniory Jany Černé nebyl muž, který zásilku přinesl, v uniformě. „Byl to pán, který byl pověřený distribucí a přinesl dvě krabice perníčků s velikonoční tematikou,“ sdělila serveru iROZHLAS.cz Černá. „On měl údajně říct, že je od armády. Jestli si z děvčat dělal legraci, to opravdu nevím, pro nás to v tuto chvíli není důležité,“ vysvětlila.

Do domova pro seniory v Lounech shodou okolností dorazili příslušníci armády z jiného důvodu. Kvůli podezření na covid-19 u jedné z pacientek požádala místní lékařka o preventivní test. V tomto případě se jednalo o výjezd armády bez pochybností, jak uvádí ředitelka. „Přijeli sanitkou, provedli odběry a odjeli. Ti byli v uniformách, byli to vojáci,“ řekla. Dodala, že testovaná pacientka je v pořádku.

Ministr obrany Lubomír Metnar a následně i Armáda České republiky na twitteru informaci o distribuci perníků popřeli. „Armáda žádné perníčky nerozváží. Je to nepravdivá informace,“ objevilo se v neděli na oficiálním twitterovém účtu Armády ČR v reakci na příspěvek Michala Kučery.

„Armáda do Domova pro seniory v Lounech ani jinam žádné perníčky nepřivezla. Kdo to tvrdí, lže! Vojáci včera v domově v Lounech v rámci chytré karantény dělali odběr vzorků u jedné seniorky,“ napsal v neděli dopoledne ministr Metnar a následně opravil datum testování na pátek.

Omluva

Radní Michal Kučera se v neděli dopoledne bránil tomu, že by šířil neprověřené a pochybné informace. „Ta informace je od začátku do konce pravdivá. Mě by teď zajímalo, co je to za člověka, který roznáší perníky od Penamu do domova důchodců a představuje se, že je od armády,“ odpověděl serveru iROZHLAS.cz na otázku, zda vypuštění informace nelituje.

V neděli odpoledne se Kučera Armádě ČR omluvil s tím, že perníky prý roznesl člověk, který sympatizuje s vládní stranou ANO. Na krabicích mělo být napsáno „schváleno vládou“.

Podle reportéra týdeníku Euro Ondřeje Stratilíka byly perníky darem společnosti Penam, který měl do domovů pro seniory a dětských domovů rozvážet bývalý příslušník Policie ČR a v současnosti podnikatel Miroslav Rusiňák. Stratilík to napsal na své facebookové stránce. Kontaktovat společnost Penam se serveru iROZHLAS během velikonoční neděle nepodařilo.

