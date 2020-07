Drážní inspekce: Z komunikace strojvůdců a dispečera vyplývá, že vlak jedoucí do Varů měl počkat v Perninku

Co se zatím vašim inspektorům podařilo zjistit?

Především jsme si poslechli nahrávky mezi strojvedoucími a dirigujícím dispečerem, což jsou nahrávky o tom, jak se na trati měla organizovat drážní doprava. Z nich opravdu vyplynulo, že vlak jedoucí směrem na Karlovy Vary měl ve stanici Pernink čekat na protijedoucí osobní vlak. A to se nestalo, jak už víme.

Vyslechli jste strojvůdce? To byl účastník té komunikace?

Ne, se strojvedoucím jsme nemluvili, ani s jedním. Nicméně z nahrávek, které vedl s dirigujícím dispečerem, jednoznačně vyplývá, že vlak měl v Perninku zůstat stát.

Jak je na tom pravděpodobný viník nehody?

Přiznám se, že zdravotní stav jednotlivých strojvedoucích ani cestujících nezjišťujeme. Pro zjišťování příčin toho, co se tam stalo, to není důležité…

Ve smyslu, co to pro něj znamená?

To také není naše záležitost. Šetříme příčiny a okolnosti vzniku mimořádné události. Případné potrestání nebo sankce – ať už od zaměstnavatele, případně od policie – se musí řešit po jiné úrovni. My se zajímáme o to, co se stalo, proč se to stalo, a hlavně abychom přijali opatření, aby se to stát již nemohlo.

Můžete popsat, co se stalo? V jaké rychlosti do sebe vlaky narazily? Jaký byl průběh nehody?

Rozbory rychloměrů v tento okamžik ještě nejsou provedeny, nicméně na jednom z vlaků se rychloměr zasekl na rychlosti 47 kilometrů v hodině. Vzhledem k tomu, že na trati je traťová rychlost 50 kilometrů v hodině, dá se předpokládat, že srážka byla zhruba do 100 kilometrů v hodině. Stanoviště jednoho z vlaků je zdemolované. Dokonce Regionova – vlak, který jel od Karlových Varů – byl po srážce posunutý o 12 metrů směrem zpátky do trati. Z toho vyplývá, jak velký náraz to byl.

Koleje a vedení už jsou v pořádku? Už víme, že tam od rána jezdí vlaky.

Vlaky tam jezdí. Zprovozňování má na starosti Správa železnic. Jestli je tam omezená rychlost, v tuto chvíli nevím. Zase, šetříme pouze příčinu a okolnosti vzniku mimořádné události a zprovoznění tratě už jde mimo nás.

Můžete říct, jak velké škody způsobila nehoda na vlakových soupravách a na trati?

V tento okamžik je odhad škody 20 milionů korun. Samozřejmě je to předběžné – záleží na komisionálním posouzení jednotlivých věcí.

Spolupracujete s německými kolegy, protože jednou z obětí neštěstí je občan Německa, kam vlak mířil?

Přiznám se, že nespolupracujeme. Nehoda se stala na českém území v českém mezistaničním úseku. S německými kolegy jsme nemluvili. Pokud by se to stalo třeba blíže k Potůčkům – v úseku ke státní hranici – tak bychom logicky s německou drážní inspekcí spolupracovali.