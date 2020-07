Kauza Peroutka není ani po pěti letech u konce. O výroku prezidenta Zemana bude jednat odvolací soud

Kauza Peroutka pokračuje. Spor vnučky novináře Ferdinanda Peroutky a ministerstva financí kvůli výrokům prezidenta Miloše Zemana ve čtvrtek projedná odvolací soud v Praze. Terezie Kaslová se v lednu letošního roku odvolala proti rozsudku, který zamítl její žalobu na stát. Ten teď zastupuje ministerstvo financí. Nevede se tak spor o ochranu osobnosti, ale o odškodnění za nezákonný úřední postup. Praha 8:57 2. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vnučka spisovatele Ferdinanda Peroutky Terezie Kaslová a prezident Miloš Zeman | Foto: Veronika Hlaváčová/Pražský hrad | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

„Jeden z největších českých novinářů Ferdinand Peroutka uveřejnil v prestižním časopise Přítomnost článek s titulkem Hitler je gentleman,“ slova prezidenta Miloše Zemana na adresu spisovatele a novináře Ferdinanda Peroutky, která odstartovala dnes již pětiletý spor. Projev pronesl 27. ledna 2015 u příležitosti výročí památky obětí holokaustu.

Krátce nato na prezidentova slova zareagovala vnučka Ferdinanda Peroutky Terezie Kaslová. „Zkusíme počkat nějakou dobu, pak se dál poradíme a zvážíme další kroky. Předpokládám, že omluvit se za chybu nebo za lež patří k základům slušného chování a to bych čekala i od prezidenta České republiky,“ řekla Radiožurnálu.

Prezident trval na tom, že zmíněný článek viděl na vlastní oči. Hradu se ale text v archivech nalézt nepodařilo, podle historiků neexistuje. Omluva od hlavy státu ale nezazněla.

Terezie Kaslová proto podala na prezidentskou kancelář žalobu. „Výroky prezidenta ve vztahu k Ferdinandu Peroutkovi byly hrubě nepravdivé. Paní Kaslové jde o jedinou věc. Aby očistila pověst svého dědečka, aby se Česká republika omluvila za nepravdivé výroky prezidenta republiky,“ vysvětluje advokát Kaslové František Vyskočil.

O rok později rozhodl soud, že se prezidentská kancelář musí za výroky omluvit. Odvolací soud ale rozsah omluvy upravil a Nejvyšší soud ji následně zrušil úplně.

Stát teď ve sporu zastupuje ministerstvo financí. Nově se tak nevede spor o ochranu osobnosti, ale o odškodnění za nezákonný úřední postup. Loni v říjnu soud rozhodl, že se Terezii Kaslové nepodařilo doložit, jak konkrétně prezident úřední postup porušil.

Kaslová se proti poslednímu rozhodnutí soudu odvolala. „Doufám, že během doby zjistím, že i prezident má být zodpovědný za svá slova,“ řekla Kaslová a nadále trvá na tom, aby omluvu zveřejnilo na svém webu jak ministerstvo financí, tak Hrad. „Byl to můj dědeček, je to moje krev. Dotýká se to nejen mě, ale mých dětí, mé sestry, mých synovců.“

Prezident Zeman ve sporu vystupuje jako vedlejší účastník. Případ ve čtvrtek znovu projedná odvolací soud.