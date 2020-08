‚Není fér, aby prezident o Peroutkovi mluvil pomlouvačně.‘ Proč se stát musí omluvit za Zemana?

Novinář Ferdinand Peroutka se pochvalně o Adolfu Hitlerovi jako o gentlemanovi nevyjádřil a nepřisuzoval mu ani vlastnosti s gentlemanstvím spojené, tedy čestné, noblesní či slušné chování. Píše se to ve zdůvodnění verdiktu Městského soudu v Praze, který má server iROZHLAS.cz k dispozici. V červenci nařídil, aby se stát omluvil za výrok prezidenta Miloše Zemana. Ten před pěti lety prohlásil, že Peroutka napsal článek s názvem Hitler je gentleman. Dokument Praha 7:00 29. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Tímto výrokem prezidenta bylo neoprávněně zasaženo do osobnostních práv Ferdinanda Peroutky. Není fér, aby prezident o Peroutkovi tento difamující výrok rozšiřoval,“ zdůvodnil předseda soudního senátu Tomáš Novosad červencový verdikt. „Žalobkyní požadované zadostiučinění poskytnutím omluvy pro Ferdinanda Peroutku je zcela přiměřené okolnostem věci,“ vyhověl tak požadavku novinářovy vnučky Terezie Kaslové.

Pražský městský soud přitom nezkoumal jen to, zda článek s titulkem Hitler je gentleman v časopise Přítomnost skutečně vyšel, zaměřil se ale i na to, jestli Peroutka ve své kariéře nepublikoval text, který by odpovídal alespoň obsahem.

„Bylo by totiž nepřípustně formalistické, nespravedlivé a ve svých důsledcích absurdní, aby se přikazovala omluva za nesprávný (nepravdivě uvedený) název článku, pokud by např. byl existující název sice slovně jiný, avšak obsahově totožný,“ vysvětlil takový postup Novosad.

V Peroutkových článcích i projevech se tak hledal moment, který by Hitlerovi přisoudil vlastnosti s gentlemanstvím spojené. „Nic takového ovšem též nebylo žalovanou prokázáno (a ostatně ani tvrzeno),“ uzavřel soudce.

Hodnotící soudy

Odlišný verdikt však padl v případě dalších žalovaných výroku. Zeman totiž před pěti lety během konference spojené s výročím osvobození Osvětimi přisoudil Peroutkovi třeba i výrok: „Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky.“

Podle Novosada se totiž sice nepodařilo dohledat tento konkrétní výrok, podařilo se však prokázat, že novinář po „Mnichovské dohodě Ferdinand Peroutka zveřejnil slova (názory), která tomuto výroku obsahově plně odpovídají. Jde o článek s názvem Nový poměr k Německu.“

Prezident v projevu dále kriticky zmínil například fascinaci předválečných intelektuálů zrůdným nacistickým učením. U tohoto žalovaného výroky pražský soud došel k závěru, že šlo o hodnotící soudy, na které měl prezident nárok v rámci svobody slova.

„Nebyla v nich předestřena žádná konkrétní skutková fakta, jejichž pravdivost by bylo lze prokazovat,“ píše se dále v rozsudku. Podrobnosti z verdiktu pražského soudu zveřejnily také Seznam Zprávy.

Celý rozsudek Městského soudu v Praze si můžete přečíst zde:

Když Městský soud v Praze v červenci nařídil, aby se stát omluvil za výrok prezidenta na adresu novináře Peroutky, nešetřil kritikou předchozího rozhodnutí. Předseda odvolacího senátu Novosad označil loňský verdikt, který žalobu žurnalistovy vnučky Terezie Kaslové zamítl, za nemístný a neodpovídající soudní praxi.

Server iROZHLAS.cz se na to už zeptal dříve i ústavního právníka Jana Kysely. „Je to uhranutí aurou majestátu související s Hradem a nesprávný výklad toho, co znamená ústavní klauzule,“ řekl například v rozhovoru.

Ministerstvo financí se zatím za výrok prezidenta Miloše Zemana omlouvat nebude. Podalo totiž k Nejvyššímu soudu návrh na odklad vykonatelnosti pravomocného verdiktu. A čeká na jeho rozhodnutí. Kaslová už dříve avizovala, že bude po resortu omluvu vymáhat exekučně.