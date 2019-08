Bojová vozidla Perun pro české speciální jednotky neprošla vojenskými zkouškami

Bojová vozidla Perun od firmy SVOS Přelouč pro speciální jednotku české armády neprošla vojskovými zkouškami. Informaci serveru Security Magazin potvrdil v pátek mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Firma v tiskovém prohlášení uvedla, že informaci o neúspěšném výsledku vojskových zkoušek jejích vozidel nemá. Podle ní ale nebyly vypořádány její připomínky k průběhu a závěru zkoušek. Praha 15:37 9. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojáci z 601. skupiny speciálních sil by měli získat za 94,5 milionu korun čtyři vozidla Perun od firmy SVOS Přelouč. Původní termín dodávky byl loňský listopad | Zdroj: Ministerstvo obrany

„Vojskové zkoušky byly ukončeny s nevyhovujícím výsledkem, vozidlo jimi neprošlo. Další postup budeme řešit s dodavatelem,“ sdělil Pejšek a potvrdil tak informaci serveru Security Magazin.

„Pokud by připomínky společnosti SVOS nebyly zapracovány, závěr vojskových zkoušek by neodpovídal ustanovením kupní smlouvy a vnitřních řídicích předpisů ministerstva, a tudíž by byl nelegitimní. Do okamžiku projednání připomínek proto společnost nemůže výsledek komentovat,“ reagoval na informaci mluvčí firmy Karel Šimána. SVOS podle něj poskytne vyjádření po 19. srpnu.

Těžší verze

Vojáci z 601. skupiny speciálních sil by měli získat za 94,5 milionu korun čtyři vozidla. Původní termín dodávky byl loňský listopad, vojskové zkoušky, při nichž armáda zjišťuje, zda vozidla vyhovují jejím požadavkům, se ale nepodařilo dokončit a uskutečnily se až letos v polovině roku.

Podle výrobce byly zkoušky prodlouženy kvůli upraveným požadavkům armády. Stroj je nyní například proti původním předpokladům těžší.

Firma SVOS v roce 2017 zvítězila v tendru na dodávku bojových vozidel pro speciální síly, byla jediným nabízejícím, který se zavázal splnit požadavky ministerstva obrany. Kupní smlouvu na dodávku čtyř vozů podepsala firma s ministerstvem v březnu 2017.