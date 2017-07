Pes byl od začátku července zasypaný v noře, přesto se ho podařilo zachránit. Zázrak, říkají místní

„Můžu potvrdit, že zásah proběhl úspěšně. Pejsek se našel. Když byli hasiči na místě a řešili, co dál, tak se u nich objevil,“ sdělila podle serveru iDnes.cz mluvčí hasičů Zdenka Štrauchová.

Pes se ztratil v pondělí 3. července. Dostal se do liščí nory ve skalní spáře ve Skalanech u Všeně. Zával nory pravděpodobně vyvolala rvačka mezi liškou a psem. Nora měří asi šest metrů a mezi kamením na ni navazuje asi pětimetrová štola. Psa nedokázali ze zavalené nory dostat ani jeho majitel ani profesionální hasiči, na které se majitel psa obrátil.

„Nešlo ani spustit dolů rovné tyče, abychom zjistili, jak to tam vypadá. Ve spáře byl totiž ostrý, zhruba pětačtyřicetistupňový zlom,“ prozradil serveru velitel zásahu Pavel Viták z Hasičského záchranného sboru v Semilech.

Záchranáři zkoušeli vylákat psa i návnadou. Tou byla mrtvá slepice a látka otřená o hárající fenu. Ani to se ale nepodařilo.

Příběh má nakonec i tak šťastný konec. „Došlo k tomu, co jsme si všichni přáli. Možná tomu pomohly i deště, takže se mu hrabalo lépe. Možná, ale to je jen teorie, se posilnil mrtvou liškou. Podle mých informací by pejsek už měl být v rukou majitelky. Je v relativně dobrém stavu, ale je samozřejmě dehydrovaný, vyhublý, takže dostal povzbuzující léky a má klid na lůžku,“ dodala předsedkyně Ligy na ochranu zvířat Dagmar Kubištová.

Zachráněný pes z Českého ráje po 16 dnech | Foto: ČTK | Zdroj: ČTK