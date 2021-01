ONLINE: Index rizika PES klesl na 69 bodů, zůstává ve čtvrtém stupni. Koronavirus se méně šíří mezi seniory

Index protiepidemického rizika PES klesl o čtyři body na 69 bodů. Důvodem je zlepšení čtrnáctidenního průměru nakažených koronavirem mezi seniory. Opět ale mírně vzrostlo reprodukční číslo, které udává, kolik lidí průměrně nakazí jeden pozitivně testovaný. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Index nadále zůstává ve čtvrtém z pěti stupňů rizika. Sledujeme online Praha 7:29 23. 1. 2021 (Aktualizováno: 8:11 23. 1. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Index zůstává ve čtvrtém stupni rizika z pěti (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mezi seniory nad 65 let je podle ministerstva zdravotnictví za poslední dva týdny 952 nakažených na 100 000 obyvatel. Index PES se snížil kvůli tomu, že se tento průměr dostal pod tisícovou hranici.

AstraZeneca nedodá Evropské unii slíbené množství vakcín. Důvodem jsou problémy ve výrobě Číst článek

Reprodukční číslo se naopak zvýšilo o setinu na 0,87. Index rizika se počítá také podle průměru nakažených na 100 000 obyvatel za dva týdny a podílu hospitalizovaných s covidem-19. Obě tato kritéria už několik dní klesají.

Index se ve čtvrtém stupni drží od minulého čtvrtka, kdy klesl na 75 bodů. Od neděle pak byl tři dny na 70 bodech, ve středu se o tři body zvýšil. Důvodem byl právě nárůst reprodukčního čísla nad hranici 0,8. Na začátku ledna se dostalo na hodnotu 1,45, poté začalo klesat až na nedělních 0,68. Od té doby roste.

Zdravotníci v Česku v pátek aplikovali 12 674 dávek vakcíny proti covidu-19, nejméně tento týden. Od začátku vakcinace provedli 187 889 očkování.

V lednu zároveň zemřelo v Česku s koronavirem dosud 3372 lidí, více než za celý prosinec. Od začátku epidemie zemřelo 15 270 nakažených, nejvíce v listopadu.

Opatření pro pátý stupeň

Opatření proti koronaviru v Česku, která se indexem řídí, nyní odpovídají nejpřísnějšímu pátému stupni. Vláda zatím navzdory vývoji indexu PES rozvolnění neplánuje. Pátý stupeň bude zřejmě platit ještě nejméně do půlky února, mohla by se ale obnovit docházka posledních ročníků do škol.

Aktualizaci opatření systému PES, která by měla v Česku platit od 1. února, vláda projedná v pondělí.

Ve výpočtu indexu chce kabinet zohlednit také stav v přetížených nemocnicích. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) zmírnění opatření podmiňuje tím, že pacientů s covidem nebude více než 3000, což se stalo naposledy v polovině října. V posledních dnech bylo s covidem v nemocnicích více než 6000 lidí.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek v pátek uvedl, že pokles hospitalizací na 3000 potrvá ještě nejméně tři týdny.

Proti novému koronaviru se v Česku od 27. prosince očkuje. Zdravotníci dosud aplikovali 187 889 dávek vakcíny. V pátek očkovali 12 674 lidí, nejméně tento týden. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví k sobotní 2.00. Při dalších aktualizacích ale obvykle bývají tato čísla revidována.