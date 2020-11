Data naznačují zlepšení. Na Vánoce by PES mohl polevit na třetí stupeň, domnívá se Blatný

Prodloužení nouzového stavu je podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) nutné, aby se bránilo nákaze v obchodech před Vánocemi. Plošná opatření vyžadující nouzový stav šíření epidemie covidu-19 zabrání, jinak ale podle ministra hrozí zhoršení. V České televizi uvedl, že na Vánoce by Česko mohlo být ve třetím z pěti stupňů protiepidemického systému (PES). V tom jsou s omezením počtu nakupujících otevřené i další obchody a restaurace. Praha 20:37 18. 11. 2020 (Aktualizováno: 21:43 18. 11. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve čtvrtek by se měl Blatný spolu s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO) vyjádřit k dalšímu postupu návratu dětí do škol | Zdroj: Úřad vlády ČR

„Abychom mohli v rozvolňování pokračovat, musíme jít ještě o nějakých deset procentních bodů níž. To se rozhodně tento týden nestane, to je velmi nepravděpodobné,“ řekl ve středu ministr poslancům na jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví.

Kdyby nouzový stav skončil před Vánocemi, hrozí podle Blatného zhoršení epidemie v lednu. „Umím si velice dobře představit, že dojde k výraznému vzestupu kontaktů a extrémního obnovení komunitního šíření v populaci. Potom přijdou Vánoce, všichni budeme doma, tam to všichni rozneseme do svých rodin, a začátkem ledna se velice pokojně vracíme do stupně číslo pět,“ dodal ministr.

Pátý stupeň je nejpřísnější a odpovídá současným opatřením. Ve čtvrtek ministr chce vyhodnotit data za první týden fungování systému, která zatím naznačují zlepšování situace s nákazou covidem-19. Možný je přesun z pátého do čtvrtého stupně přísnosti opatření, který by znamenal i návrat další části žáků do škol.

Ve čtvrtek by se také spolu s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO) měl Blatný na tiskové konferenci vyjádřit k dalšímu postupu návratu dětí do škol.

Systém PES hodnotí vývoj epidemie podle čtyř kritérií, kterými je počet nakažených na 100 000 obyvatel a 100 000 seniorů za poslední dva týdny, podíl pozitivních testů a reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného.

Počty nakažených jsou stále v systému hodnoceny nejvyšším počtem bodů určujících riziko, druhé nejvyšší bodové hodnocení má podíl testů a celkový výsledek tak snižuje zejména reprodukční číslo kolem 0,7.

Ministr také řekl, že nepředpokládá, že by se musely využít polní nemocnice připravené na výstavištích v Praze a v Brně. „Zatím ale nenavrhuji jejich deaktivaci. Máme pořad velké množství lidí na jednotkách intenzivní péče,“ uvedl.

V současné době potřebuje intenzivní péči v nemocnicích asi tisíc lidí nakažených s covidem-19, v nemocnicích jich je přes 6800. Maximální počet byl kolem 8300 lidí.

Pokud by se Česko posunulo z pátého do čtvrtého, druhého nejpřísnějšího pásma PES, znamenalo by to například zmírnění nočního zákazu vycházení až do 23.00.

Do školy by se také mohly vrátit všechny děti z prvních stupňů a druhé stupně by se střídaly po dvou týdnech. Najednou by se také mohlo setkávat až šest lidí, na svatbách a pohřbech 20.

Naopak dál by byly uzavřeny například restaurace kromě okének, obchody kromě potravin a dalších nezbytných, hotely, muzea, divadla a byly by zakázány amatérské sportovní soutěže.