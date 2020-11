Útulek na Královéhradecku zahltili psi z nelegální množírny. Adopce není možná, patří majiteli

Sedm desítek psů zabavených při razii v soukromé množírně na Královéhradecku zahltilo městský útulek v Hradci Králové. Kapacita útulku nestačí, město hledá, kam se zabavenými psy. Přisvojit si zvířata nelze, stále patří majiteli, sdělili zástupci radnice. Útulek také dočasně zastavil příjem nových psů. Hradec Králové 18:53 2. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Policie v pondělí 26. října po oznámení veterinární správy v rodinném domě na Hradecku objevila v nevyhovujících podmínkách desítky psů menších plemen, například buldočků nebo čivav.

„Vznikla nám tady nepříjemná situace. Poskytnutí azylu zabaveným psům z množírny není základní povinnost města. Zvířata byla umístěna do hradeckého útulku do předběžné náhradní péče na návrh Krajské veterinární správy. Dokud to půjde, tak se samozřejmě o psy postaráme,“ uvedla náměstkyně primátora Věra Pourová (ANO). Podle ní je to ale velmi drahé, náklady na stravu a další pobyt takového množství psů v útulku vyjde denně zhruba na 22 000 korun.

Darovat psy nelze

Komplikací je podle zástupců města i to, že do útulku volají denně desítky lidí s nabídkami „adopce“, která ale není možná. „Dokud nebude rozhodnuto jinak, přistupujeme k psům s tím, že jsou ve vlastnictví soukromé osoby. Nemůžeme tedy dělat nic, ani psy darovat,“ sdělil ředitel Technických služeb Hradec Králové Tomáš Pospíšil.

Podle radnice existuje možnost, že by psi mohli být v menším počtu převezeni do jiných útulků. V hradeckém útulku pro opuštěná zvířata je kromě zabavených psů dalších 15.

Policisté provedli v rodinném domě domovní prohlídku, při které zajišťovali podklady pro případné trestní řízení. „Rozhodnutím správních orgánů bylo více jak sedm desítek psů umístěno do náhradní péče,“ uvedla v pondělí mluvčí policie Iva Kormošová.