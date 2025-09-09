Pěšky do školy jako výzva i dobrodružství. Do akce na podporu zdravého pohybu se zapojí i školy z Plzně

K celorepublikové akci Pěšky do škol se přidá i 13 plzeňských škol. Výzvu pořádá organizace Pěšky městem. Jedním z cílů je podpora zdravých návyků u dětí, dalším je omezení ranního provozu před školami. „Motivujeme děti i rodiče, aby se do školy dopravili jinak než autem, ideálně pěšky,“ vysvětluje mluvčí organizace Pěšky městem Eliška Vidomus.

Skončily prázdniny, žákům a studentům začíná nový školní rok. První školní den v Základní škole Londýnská 34, Praha 2

„Vyzýváme je, aby se ráno trochu prošli,“ říká mluvčí organizace Pěšky městem Eliška Vidomus | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proč akci Pěšky do školy pořádáte? 
Prostory před školami bývají po ránu plné dopravního chaosu, děti musí uskakovat mezi jedoucími auty atd. Hodně rodičů zažilo situace, které nemusí být úplně příjemné a bezpečné. A stávají se dost často.

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Vidomus

Je to začarovaný kruh: když takovou situaci rodiče zažijí, třeba si řeknou, že příště radši pojedou také autem. No a tím pádem je aut čím dál víc. My výzvou Pěšky do školy nabízíme vystoupení z tohoto začarovaného kruhu.

Celý týden motivujeme rodiny, děti i jejich rodiče, aby se do školy dopravili jiným způsobem. Ideálně pěšky. Ale jsou i jiné možnosti - na koloběžce, na kole nebo městskou hromadnou dopravou.

Když jedou autem, alespoň je vyzýváme, aby zaparkovali od školy trochu dál a potom se spolu alespoň kousek prošli. Tím se trochu zmírní dopravní nápor před školou. Samozřejmě je tam i další důvod, a tím je motivovat děti k pravidelnému pohybu.

Jak výzva funguje? Musí si žáci a studenti počítat kroky?
My právě zdůrazňujeme, že nejde o počítání kroků nebo kilometrů. Není to nic výkonnostního. Boduje se hlavně pravidelnost.

Je na to webová aplikace, do které děti každé ráno ve třídě zaškrtávají, jakým způsobem se do školy dostaly, a potom dostávají body. Různé formy dopravy jsou různě bodované, a na základě toho se vyhodnotí celá třída.

Co mohou udělat přímo školy nebo obce, aby žáky motivovaly k pěší docházce?
Máme spoustu různých metodických materiálů, ale především je důležité, aby proměňovali okolí škol v bezpečnější. 

Ve chvíli, kdy okolí školy funguje jako celek a je propojené třeba s parkem, nebo je tam možnost nějaké rozumné dopravní obsluhy, tak je to úplně něco jiného.

