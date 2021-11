Policie zatkla na Trutnovsku pěstitele konopí. Zabavila u něj přes 80 kilogramů drogy

Policie na Trutnovsku zatkla pěstitele marihuany a zabavila u něj přes 80 kilogramů konopí. Při prodeji by stálo devět milionů korun. V případu s názvem Forrest policie stíhá ještě dvaatřicetiletého muže, kterého kriminalisté na konci září spolu s pěstitelem zatkli při předávání čtyř kilogramů sušiny marihuany jinému muži. Obviněným v případě odsouzení hrozí až deset let vězení. Informovala o tom mluvčí policie Šárka Pižlová. Trutnov 14:58 5. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Konopí, ilustrační foto | Foto: Leonhard Foeger | Zdroj: Reuters

Při domovních prohlídkách a prohlídkách dalších prostor policie zajistila 1172 rostlin konopí, 29 kilogramů sušiny, přes půl kilogramu extraktu z konopí a 1300 ubalených marihuanových cigaret. Kriminalisté také zabavili vybavení pěstírny v hodnotě 300 000 korun a hotovost 345 000 korun.

„Dle odborného vyjádření by se z rostlin získalo 55 kilogramů sušiny. Pokud by došlo k prodeji koncovým uživatelům, mohli by obvinění utržit částku převyšující devět milionů korun,“ uvedla policie.

Legální i nelegální pěstírny

Sedmadvacetiletý muž marihuanu pěstoval na Královédvorsku a Královéhradecku. Pěstitel si prostřednictvím dalších osob sjednával pronájmy objektů tak, aby jeho jméno nikde nefigurovalo. V části jednoho objektu měl legální a na celním úřadě oficiálně nahlášenou pěstírnu technického konopí.

„Zabýval se i klonováním těchto rostlin a prodejem řízků, přičemž podle jeho slov spolupracoval s jednou z největších firem v České republice, která mu měla poskytnout i potřebné vybavení k pěstování,“ uvedla mluvčí.

Vedle legální pěstírny si však zřídil i nelegální pěstírny. „Vypěstované zboží následně starší z mužů prodával odběratelům. Část navíc pro větší zisk ředil technickým legálním konopím. Krom toho muži vyráběli i extrakt z konopí, takzvané fénixovy slzy,“ uvedla policie.

Pěstitel konopí se hájil tím, že pěstoval pouze konopí technické. To kriminalisté podle mluvčí vyvrátili chemickými expertizami. Muž byl v červenci 2020 za stejný delikt podmíněně odsouzen, zkušební dobu měl stanovenou na čtyři roky. Policie jej stíhá vazebně. Starší obviněný je stíhán na svobodě. Policie na případu dál pracuje a nevylučuje stíhání dalších lidí.