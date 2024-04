Pěstitelé ovoce jsou připraveni chránit rozkvetlé stromy před jarními mrazy. Možností mají několik

Úrodu ovoce v Česku mohou v těchto dnech výrazně ovlivnit jarní mrazy. Řada stromů v předchozích teplých dnech rozkvetla a jsou proto náchylnější na mrazivé počasí. Část ovocnářů chce své sady chránit. Možností je hned několik, ty nejúčinnější jsou ale zároveň také poměrně drahé. Náchod 23:22 18. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pěstitelé ovoce jsou připraveni chránit rozkvetlé stromy před jarními mrazy (ilustrační foto) | Foto: Petr Tichý | Zdroj: Český rozhlas

Chránit stromy před mrazíky se chystají například v Zemědělském družstvu Dolany na Náchodsku, kde použijí speciální postřik vody smíchané s glycerolem, který se používá například při výrobě mýdel. Rozstřikem vzniká mlha, díky které úroda nepomrzne. Podle ovocnářů jde o levnou, ale nepříliš účinnou metodu. Pomůže jen při mírném mrazu a bezvětří.

Podle zástupce družstva je s glycerolovými postřiky vhodné začít ve chvíli, kdy se teplota blíží k nule a hrozí, že klesne ještě níž. Pracovníky družstva tak čeká několik téměř bezesných nocí, kdy budou zhruba každé dvě hodiny posuzovat situaci.

Má to ale jeden háček, ZD Dolany má pouze jeden stroj umožňující postřik, ze 160 hektarů ovocných sadů tak ochrání maximálně 10 hektarů. Stroj by tak zamířil do míst s nejnáchylnějšími a nejdražšími odrůdami jablek, současně ho ale není možné poslat poblíž rodinných domů, hlukem by totiž rušil jejich obyvatele.

Takto chránit ovocné sady se chystají i jinde v republice, ale míst není mnoho. Jak už bylo řečeno, levné metody nejsou nejúčinnější, ty účinné jsou kvůli vysokým nákladům nerentabilní.

Mezi ty efektivní patří například postřik vodou, ten je ale podmíněný tím, že je v sadu hotová potřebná infrastruktura a to mají jen málokde. Navíc je vodu během mrazů zapotřebí stříkat prakticky nepřetržitě.

No a před mrazy může pomoci třeba i zapalování parafínových svící, které svým plamenem zvýší teplotu v sadu. Na každý hektar je ale podle ovocnářů potřeba až 350 kusů, přičemž každá stojí několik stokorun. Náklady na ochranu sadů by se tak třeba v případě zmiňovaného ZD Dolany na Náchodsku šplhaly do milionů, možná až desítek milionů korun.