Pestrobarevné oblečení a duhové doplňky. Tisíce účastníků festivalu Prague Pride vyrazilo na průvod

Tisíce účastníků sobotní akce Prague Pride v poledni vyrazily průvodem z Václavského náměstí na Letenskou pláň. Na sobě mají pestrobarevné oblečení, duhové doplňky či líčení. Nesou duhové vlajky, někteří mají i vlajky ČR, Slovenska, Maďarska či EU. Několik stovek účastníků se také zařadilo do skupiny, která upozorňuje na aktuální humanitární situaci v Gaze. Praha 12:56 2. 8. 2025 (Aktualizováno: 13:25 2. 8. 2025) Dopoledne se v dolní části pražského Václavského náměstí začali scházet účastníci letošního duhového průvodu Prague Pride | Foto: Jakub Jirásek | Zdroj: iROZHLAS.cz

Průvodem a následnou akcí na Letenské pláni vrcholí 15. ročník týdenního festivalu na podporu práv leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+).

Zhruba hodinu trvalo, než celý průvod opustil Václavské náměstí. Lidé šli ulicemi Na Příkopě, Revoluční a Dlouhou na Staroměstské náměstí, odkud pokračovali Pařížskou ulicí na Čechův most.

Za 15 let existence Prague Pride se podle Fröhlichové změnila návštěvnost festivalu, v prvním ročníku v roce 2011 přišlo podle ní do průvodu 8000 lidí, loni to bylo asi 60 000 lidí. | Foto: Jakub Jirásek | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kolem 13.00 dorazilo čelo průvodu pod schody na Letenskou pláň. Průvod je bez aut se spalovacími motory. Účastní se také zástupci několika ambasád, firem a někteří politici.

Na Příkopě čekalo na průvod také několik odpůrců akce, obě skupiny oddělili policisté. Na celou akci dohlíží několik stovek policistů, kriminalistů, policie počítá také s účastí antikonfliktního týmu. „Zatím jsme nezaznamenali žádné konflikty,“ řekl ve 13.00 mluvčí pražské policie Jan Daněk.

„LGBT lidé v České republice stále čekají na svá plná práva. Festival Prague Pride je hlavní připomínkou, my jsme nejenom multižánrový festival, na který se mohou lidé přijít bavit, něco se dozvědět, přijít na hudební vystoupení, ale jsme také festival osvětový a snažíme se právě životy LGBT lidí lidem přiblížit,“ řekla ředitelka festivalu Kamila Fröhlichová.

V průvodu jdou také rodiče s dětmi a kočárky, v jeho čele jsou bubeníci. O hudební doprovod průvodu se starají DJové na několika hudebních místech rozmístěných po trase. Na Letné pak bude na lidi čekat Pride Park s programem na šesti pódiích, v plánu jsou koncerty či atrakce. Program na Letné skončí ve 22.00.

Přehlídka Prague Pride s průvodem se uskutečnila poprvé v srpnu 2011. Tehdy vyvolala bouřlivé protesty konzervativců, v dalších letech protestní akce postupně slábly. Loni se průvodu zúčastnilo podle pořadatelů zhruba 60 000 lidí, podobně jako v předchozím roce.

