Pět let ve vězení a 1,7 milionu korun pokuty, žádá za Oleo žalobce pro Rittiga
Kvůli kauze výrobce biopaliv firmy Oleo Chemical by měl jít lobbista Ivo Rittig na pět let do vězení. Ve své závěrečné řeči to navrhl státní zástupce Adam Borgula. Ivo Rittig se podle obžaloby měl podílet na krácení daně, zpronevěře a praní špinavých peněz, které vyvedli z firmy Oleo Chemical její dva spolumajitelé. Celkem šlo o 20 milionů korun. V případu je obviněno celkem 10 lidí.
Peníze měli vyvést z dříve významného výrobce biopaliv v Česku dva jeho spolumajitelé Michal Urbánek a Kamil Jirounek a další jejich manažer. Jak tvrdí žalobce, uzavřeli totiž smlouvu na fiktivní poradenství se společností Cokeville Assets se sídlem na Britských panenských ostrovech. Jejím majitelem byl Peter Kmet, což byl spolupracovník právní kanceláře MSB Legal pracující pro Iva Rittiga.
Peníze za fiktivní poradenství měly být ve skutečnosti provize za to, že Oleo Chemical dodávala biopalivo státnímu Čepru a jednala i o dodávkách do Dopravního podniku v Praze. Jakýmsi garantem zakázek díky svému vlivu měl být lobbista a podnikatel Ivo Rittig, jemuž přes Cokeville měly putovat z těchto obchodů provize.
Smlouvy uzavřené mezi Oleem a Cokeville Assets tak byly podle žalobce Borguly účelové. „Nebyl sjednán rozsah práce ani druh činnosti. Závazek k poskytování poradenských služeb byl naprosto neurčitý," řekl u pražského městského soudu.
Spolupracující obviněný
Všichni obžalovaní absolutně vinu popírají, až na jednu výjimku. Tou je bývalý účetní a analytik Jaroslav Kubiska, který v minulosti pracoval pro účetní firmu Rittigových advokátů s názvem Peskim. Kubiska říká, že po určité době pochopil, že se vlastně podílí na praní špinavých peněz, zkopíroval si proto údajně velkou část dokumentace k podezřelým obchodním případům a později se pak obrátil na Nadační fond proti korupci. Poté ho kontaktovala policie.
Kubiska se tak stal korunním svědkem, ale i spolupracujícím obviněným za podíl na praní peněz. Žalobce Borgula pro něj ve středu žádal upuštění od potrestání, protože pomohl podezřelé transakce rozkrýt.
Ostatní obžalovaní, což jsou kromě tří lidí z Olea, Rittiga, Kmetě ještě advokáti z MSB Legal a další účetní, však nelegální praktiky odmítají. Majitel Cokevillu Kmeť se považuje za experta na biopaliva a legislativu a radil prý Oleu ústně. Proto k poradenství nejsou písemné dokumenty. Advokáti i lidé z Olea mu také tuto verzi potvrzují. Rittig už dříve řekl, že se zná s Kmetěm jako svých obchodním partnerem, ale s Oleem že neměl nic společného a s Urbánkem ani Jirounkem se neznal. To ale žalobce ve středu na základě pořízených důkazů a výslechů označil za lež.
'Hnus, špína, šílenost'
Všichni obžalovaní se také v průběhu soudu snažili znevěrohodnit účetního Kubisku. Tvrdí, že zkopírované dokumenty si mohl upravovat, že u samotného poradenství nebyl a jenom fabuluje. Kromě Kubisky také obhajoba tvrdě cupovala práci policie i státního zástupce. Nejdále asi zašel bývalý spolumajitel Olea Urbánek, který mluvil o obžalobě jako o hnusu, špíně a šílenosti.
Žalobce ve středu kritizovali i advokáti obžalovaných. Nelíbilo se jim, že svoji řeč přednášel šest hodin. „Kdyby obžaloba měla pádné důkazy, tak by závěrečná řeč byla krátká a přesvědčivá. Takto se nám dostalo pouze mnohahodinového, úmorného proslovu. Jedná se o zastírání důkazní nouze obžaloby,“ sdělil ČTK Daniel Volák, který hájí technického ředitele Olea Radomíra Kučeru.
Jirounkouvi z Oleo Chemical snížili trest, za padělanou směnku si odsedí šest let
Číst článek
Na druhou stranu, úsporně dříve u soudu nevystupovala ani protistrana. Třeba Michal Urbánek na začátku procesu vyvracel obžalobu tři dny.
Státní zástupce Adam Borgula požaduje pětileté vězení kromě Rittiga i pro všechny další obžalované s výjimkou zmíněného Kubisky. Soud bude pokračovat čtením závěrečných řečí advokátů a obžalovaných v dalších dnech.