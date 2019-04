Zemřel Peter Colotka. Bývalému komunistickému funkcionáři a místopředsedovi vlády ČSSR bylo 94 let

Ve věku 94 let zemřel jeden z bývalých nejvýše postavených komunistických politiků Peter Colotka. Na facebooku o tom informoval Petr Blažek z Centra pro dokumentaci totalitních režimů. Colotka předsedal mimo jiné Federálnímu shromáždění ČSSR či vládě Slovenské socialistické republiky. Po roce 1989 byl za svoji politickou činnost vyšetřován, všech obvinění však byl nakonec zproštěn. Praha 14:16 21. 4. 2019 (Aktualizováno: 15:12 21. 4. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý komunistický funkcionář Peter Colotka. | Zdroj: Profimedia

Colotka vystudoval práva na Univerzitě Komenského v Bratislavě.

Od 60. let až do pádu režimu se pohyboval v těch nejvyšších patrech československé politiky: od dubna 1969 do října 1988 byl člen předsednictva ÚV KSČ, v letech 1969 – 1988 pak zastával funkce předsedy vlády SSR a místopředsedy vlády ČSSR.

Poslední dva roky své kariéry (1988 - 1990) strávil jako velvyslanec v Paříži. Za svoji politickou činnost v 70. a 80. letech byl po pádu komunistického režimu vyšetřován, v červnu 1994 byl ale zproštěn všech obvinění.