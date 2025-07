Pětice mladíků kradla historické motorky a náhradní díly, popisuje policie. Nejdražší byl motor z Jawy

Policisté odhalili skupinu pachatelů série krádeží historických motorek a náhradních dílů z několika objektů v Olomouckém a Jihomoravském kraji. Majitelům vozidel způsobili škodu za bezmála milion korun. Pět pachatelů ve věku od 18 do 21 let policisté zadrželi minuly týden a obvinili je z krádeže, za kterou jim u soudu hrozí až pět let vězení. Novinářům to ve čtvrtek řekl policejní komisař Ondřej Balódy.

