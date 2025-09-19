Petici proti výstavbě větrných elektráren v Ralsku na Českolipsku podepsalo asi 1700 lidí
V Ralsku na Českolipsku se části lidí nelíbí plán polostátní společnosti ČEZ na stavbu větrných elektráren. Přibližně 1700 lidí už podepsalo petici, která se proti tomuto záměru staví. Její signatáři se obávají hlavně narušení krajinného rázu a poškození přírody. Pokud se i přesto podaří firmě ČEZ projekt dokončit, stane se daný větrný park největším v Česku.
Autorka petice Vladimíra Komárková přímo uvedla, že by taková výstavba měla nevratné dopady na přírodní, krajinné a kulturní hodnoty podle ní unikátního území.
Poukázala zároveň na velké množství chráněných druhů zvířat, které oblast bývalého vojenského prostoru obývají. Autoři se pak obávají i změn mikroklimatu kvůli možnému narušení proudění vzduchu větrníky.
Požadují proto úplné zastavení projektu a zákaz budoucích podobných záměrů v této oblasti.
Největší park v zemi
Projekt je zatím v relativně rané fázi, pokud se ho však podaří společnosti ČEZ dokončit, tak by se větrný park měl skládat celkem z šestnácti stožárů o výšce až čtvrt kilometru, což by znamenalo instalovaný výkon až 115 MW, informuje Český rozhlas Liberec.
Za rok by taková elektrárna vyrobila podobné množství elektřiny, jaké by vzniklo spálením 200 000 tun hnědého uhlí.
Větrný park má stát na území místních částí Náhlov a Svébořice. Mluvčí Skupiny ČEZ Martin Schreiner dříve uvedl, že by obyvatelé okolních obcí mohli získat benefity, například ve formě podpory komunitních projektů.
Anketa během voleb
Starosta města Ralska Miloslav Tůma (hnutí ANO) v reakci na plánovaný projekt řekl, že chtějí při nadcházejících sněmovních volbách u volebních místností uspořádat anketu. V ní se může každý občan vyjádřit, zda o stavbu stojí, nebo je proti.
Lidé se budou vyjadřovat do jmenného seznamu, přičemž ty, kdo se nevyjádří, bude radnice postupně osobně obcházet.
Pozemky, kde chce ČEZ stavět, jsou soukromé, ale pro stavbu bylo nutné změnit územní plán, což má právě město Ralsko v gesci.
Je ale také možné, že se investor nějak domluví s Libereckým krajem a podaří se mu projekt zanést do tzv. zásad územního rozvoje. To je, velmi zjednodušeně, dokument nadřízený místnímu územnímu plánu.