Prezidentovi jsem nic neslíbil, komentoval Angyalossy své jmenování. Chce zvýšit prestiž Nejvyššího soudu

Nový předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy za své jmenování nic prezidentovi neslíbil, od Miloše Zemana nedostal ani žádné podmínky, které by musel splnit. Řekl to na čtvrteční tiskové konferenci při převzetí funkce . Během svého mandátu se chce zaměřit na délku rozhodování soudu, při očekávané personální obměně pak preferuje zkušené kariérní soudce. Nevylučuje však ani jiné právní profesionály, pokud by byli „enormně erudovaní “.

