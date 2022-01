Arenberger rezignoval na post ředitele vinohradské nemocnice. Chce se věnovat vědě a výzkumu

Někdejší ministr zdravotnictví za ANO Petr Arenberger končí ve funkci ředitele Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Potvrdil to Radiožurnálu. „Pan ministr dnes vyhověl mé včerejší žádosti o rezignaci z důvodu dalšího věnování se dermatovenerologii a vědě a výzkumu a pověřil vedením nemocnice stávajícího statutárního zástupce dr. Votavu,“ potvrdil v pátek odpoledne v SMS zprávě. Praha 15:21 21. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Arenberger | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Petra Arenbergera jmenoval do funkce ředitele v roce 2019 tehdejší ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch, který jeho předchůdce kritizoval za netransparentní nákup léků a zdravotnického materiálu.

Loni se do čela resortu krátce dostal sám Arenberger, po necelých dvou měsících ale rezignoval. Zdůvodnil to tehdy mediálním tlakem, který měl doléhat i na jeho rodinu, a to mimo jiné v souvislosti s pronájmem archivu nemocnici. Objevily se rovněž pochybnosti o jeho majetku či zisku z klinických studií, které plynuly do jeho soukromé praxe místo do nemocniční kliniky.