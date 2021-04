Blatného na postu ministra zdravotnictví nahradí šéf pražské vinohradské nemocnice Petr Arenberger

Premiér Andrej Babiš (ANO) uvede nového ministra zdravotnictví do úřadu po poledni. Úřad vlády potvrdil Radiožurnálu, že nástupcem současného šéfa resortu Jana Blatného (za ANO) se stane ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger. Ministerstvo zdravotnictví na 10.30 svolalo tiskovou konferenci. Čeho se bude týkat, neuvedlo. O odchodu Blatného v úterý informoval server CNN Prima News s odkazem na nejmenované zdroje. Praha 10:26 7. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový ministr zdravotnictví za hnutí ANO Petr Arenberger | Foto: MICHAL ŠULA / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Blatný přitom na úterní tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že o svém odchodu s premiérem Andrejem Babišem (ANO) nemluvil a ani se ho na něj neptal.

Média spekulují o odvolání Blatného a Plagy. Oba ministři odmítli, že by o tom s Babišem mluvili Číst článek

„Ve vládě jsem jako někdo, kdo přinesl odborný přístup, kdo se snaží plnit zadání, kdo má čisté svědomí. Respektuji, že může dojít k politickému rozhodnutí, může se to stát kdykoli, ale zatím se to nestalo. Neodrazuje mě to ale od toho, abych ráno vstal do práce s tím, že budu pracovat a budu vše dělat nejlépe, jak umím,“ řekl Blatný.

Prezident Miloš Zeman, od kterého požadavek na odvolání Blatného vzešel, vzkázal v úterý prostřednictvím mluvčího pouze to, že plně respektuje právo premiéra navrhnout odvolání a jmenování členů vlády.

V tomto týdnu se také spekulovalo o odchodu ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy (za ANO). I ten popřel, že by o něčem takovém věděl. „Ani na radě pro zdravotní rizika, ani na přípravě na vládu, ani na vládě o tom nebyla řeč,“ řekl novinářům Plaga. „Mohu potvrdit, že žádné personální změny na ministerstvu školství se nechystají,“ řekla ČTK ve středu dopoledne mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Na twitteru se nicméně ve středu objevil profil označený jménem Martina Přenosilová a s názvem profilu @ministrynemsmt. Jestli se jedná o falešný účet, zatím není jasné. Mluvčí resortu Aneta Lednová pro server Novinky.cz uvedla, že ministerstvo nemá s účtem nic společného.