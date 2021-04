ONLINE: V Česku jsou podle Arenbergera další mutace covidu. Hygienici evidují i několik kombinací

Epidemická situace v Česku je stále pod tlakem koronavirových mutací. Na páteční tiskové konferenci to uvedl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Konkrétně zmínil případ cestujícího z Indie, který si zřejmě opět přivezl indickou mutaci covidu-19. Z Marseille si pak do Česka měla jedna cestující dovézt kombinaci nigerijské a britské mutace. „Máme i další lahůdku, což je kombinace britské a floridské mutace,“ prohlásil Arenberger. Praha 13:36 30. 4. 2021 (Aktualizováno: 13:59 30. 4. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Arenberger | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pro cestující z Indie, Brazílie a některé další země jsou podle ministra zdravotnictví přesně definované odběry a období karantény. Nevyplatí se proto podle něj dělat složitější opatření.

„Hygienická služba má přístup do objednávkového systému letenek. Víme, z jaké země pacient přiletěl, i pokud má přestupnou letenku. Vždycky jsme věděli, že někdo přiletěl z Vídně, Amsterdamu či Frankfurtu, ale teď už víme i to, z jaké primární země,“ míní Arenberger.

Milion plně naočkovaných

V Česku, kde ve čtvrtek padl rekord v denním počtu očkování proti covidu (72 843 dávek), se začalo očkovat jako ve většině ostatních zemí EU koncem loňského prosince. Dosud bylo podáno 3 086 076 dávek vakcíny, tedy 28,8 na 100 obyvatel. Průměr EU je 31,4 dávky na 100 lidí.

Podle ministra zdravotnictví bylo ve věkové skupině 65+, pro kterou se registrace na vakcinaci otevřela minulý týden, naočkováno první dávkou vakcíny proti koronaviru už 45 procent lidí.

Ve věkové skupině 70 až 79 dostalo první dávku 72 procent lidí a dokončenou vakcinaci má 32 procent lidí. Ve skupině 80+ dostalo první dávku 63 procent zájemců, dokončené očkování má více než polovina registrovaných.

Arenberger přiznává, že u praktických lékařů může být problém s předbíháním. „Zřejmě je tam nějaký systém, který otevírá možnost očkování středně rizikovým skupinám, protože mezi 70 až 79 lety je vyočkována výrazně větší část než u lidí starších 80 let,“ sdělil na tiskové konferenci.

„Celkově máme dva miliony lidí, kterým už jehla pronikla do kůže alespoň s jednou očkovací dávkou. Jeden milion je pak plně naočkován,“ dodal ministr. Česká republika je v tomto ohledu pátá nejlepší v EU. Unijní průměr je podle serveru Our World in Data 8,15 procenta.

V poměru vyočkovaných dávek je Česko v porovnání s dalšími státy EU čtvrté s 91 procenty. Vakcíny podle Arenbergera chodí postupně a očekává se, že příští týden bude zase výrazně lepší v počtech naočkovaných za den.

Nejrychlejším tempem se očkuje v Praze, kdy byl podán také největší absolutní počet dávek vakcíny. V Praze bylo dosud podáno 498 302 dávek. Na druhém místě je Karlovarský kraj, na začátku roku vážně zasažený epidemií. Naopak nejméně se očkuje v Pardubickém a Středočeském kraji. Celorepublikový průměr je 28 815 dávek na 100 tisíc obyvatel.

V květnu podle Arenbergera dorazí do Česka 2,85 milionu dávek vakcíny: 2,3 milionu od Pfizeru, 354 000 od Moderny, 170 000 od Johnson & Johnson a 28 000 od AstraZeneca. „Děláme vše proto, abychom dostali i očkovací látky, které jiné země pozastavují. Aktuálně jednáme například s Norskem,“ dodal.

