Do pondělí vláda možná změní nařízení. ‚Je už úplně jedno, co nastavíme,‘ řekl ministr k setkávání lidí

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) podle svého pátečního vyjádření pro Českou televizi ještě zváží, zda po konci nouzového stavu nevrátit omezení shromažďování lidí z deseti uvnitř a dvaceti venku pouze na dva. „Já nechci předjímat, ale tato věc může být na stole. Pokud vůbec, tak bychom to řekli v sobotu odpoledne. Protože to musí schválit vláda," uvedl. Praha 19:32 9. 4. 2021

„Nemůžeme podle pandemického zákona omezovat lidi v tom, jestli jich pohromadě bude více nebo méně. Nejde to. Oni musí naše mimořádné opatření respektovat, dokud ho nezruší soud,“ sdělil ministr v Interview ČT24. „Je už úplně jedno, co nastavíme,“ dodal.

„Přemýšlíme o tom, že bychom se během víkendu vrátili ke stanovisku, které je opravdu z medicínského hlediska lepší a budeme respektovat to, co chce skupina MeSES, že to bude tak, jak je to teď. To znamená dva lidé uvnitř, dva venku. A uvidíme, jak se na tom dohodnou právníci,“ řekl Arenberger. Rozhodnutí právníků nechtěl předjímat.

Připomněl také, že ministerstvo už má v datové schránce předžalobní výzvu České komory fitness.

Arenberger už v pátek řekl, že větší shromažďování může být riziko. Z lékařského hlediska souhlasí se stanoviskem Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES).

Skupina vedená epidemiologem a členem Rady vlády pro zdravotní rizika Petrem Smejkalem upozornila na to, že umožnění setkávání až deseti lidí uvnitř a 20 venku může být epidemickým rizikem. Omezení shromažďování považuje za jedno z neúčinnějších opatření proti šíření epidemie nového typu koronaviru.

Rasti Madar

@RastiMadar Společné stanovisko MeSES a @MŠMT: Protipandemický zákon umožňuje za splnění podmínky nezbytnosti zakázat konání veřejných nebo soukromých akcí, při kterých dochází ke kumulaci osob na jednom místě. K možnému omezení shromažďování míří i některá ustanovení zákona o ochraně VZ. 6 78

Testování ve školách

V pondělí se v Česku otevře také část škol. Ministr zdravotnictví uvedl, že udělá maximum pro to, aby mohli žáci, kteři se vrátí do lavic, zůstat ve školách už trvale.

Děti budou muset podstoupit testování dvakrát týdně. Například zaměstnancům ve firmách ale stačí jeden test za sedm dní. Podle Arenbergera je testování žáků logisticky snazší, zatímco ve firmách není častější testování technicky snadno proveditelné.

Vyjádřil se také k nabídce PCR testů pro děti do škol za 150 korun, kterou mělo dostat ministerstvo zdravotnictví.

„Chtěli bychom dělat PCR testy v budoucnu, to znamená v době, kdy se dořeší ta situace, jakým způsobem testovat PCR, protože ono to není tak jednoduché. Musíte mít dostatek laboratoří, musíte mít logistiku, která bude v dané doby svážet materiál z různých škol,“ prohlásil Arenberger s tím, že dokud nebude vyřešena logistika, bez antigenních testů se neobejdeme.