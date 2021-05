Prověřit prodej bytu Arenbergerovi by podle Hřiba měla Praha 1. Magistrát pak na její práci naváže

Prodej bytu v Bolzanově ulici na Praze 1 ve čtvrtek již bývalému ministru zdravotnictví Petru Arenbergerovi (za ANO) by měl primárně řešit kontrolní výbor radnice Prahy 1, teprve potom by se jím měl zabývat kontrolní výbor magistrátu. Na čtvrtečním jednání pražských zastupitelů to řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Zařadit kauzu na program jednání navrhoval poslanec a starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha Sobě). Praha 12:02 27. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Praha 1 v roce 2018 prodala Arenbergerovi byt o rozloze téměř 250 metrů čtverečních, při prodeji bylo ale údajně porušeno několik podmínek privatizace.

Hřib řekl, že souhlasí s tím, aby se magistrátní a jeho výbory prodejem bytu zabývaly, ale jeho práce by měla navazovat na zjištění kontrolního výboru Prahy 1. „Není problém podpořit to, aby se tomu kontrolní výbor (magistrátu) věnoval. Ale bych byl rád, abychom navázali na práci Prahy 1 a nedělali to dvakrát... Vyčkáme, až kontrolní výbor Prahy 1 posbírá materiály, tak, abychom my k nim měli zjednodušený přístup. Ideálně, když to celé zveřejní," řekl Hřib.

Praha 1 nenašla Arenbergerovy nemovitosti kvůli chybě v rodném čísle. Je i ve smlouvě o převodu bytu Číst článek

Předsedkyně kontrolního výboru magistrátu Alexandra Udženija (ODS) na jednání řekla, že se případem výbor zabývat bude. „Já s tím nemám problém v případě, že nám přijde podnět, tak stejně jako všechny ostatní, je řešíme. Zatím oficiálně takový podnět nemáme. Jakmile přijde, tak se tím kontrolní výbor bude zabývat,“ řekla.

Při prověření ale bude prý třeba spolupráce kontrolních výborů radnice a magistrátu. „Já se spojím s Prahou 1, abychom věděli, kdy se s tím budou zabývat,“ dodala Udženija.

Prodej bytu chtěla v polovině května řešit opozice na jednání zastupitelů Prahy 1. Bývalý starosta Pavel Čižinský (Praha 1 Sobě) tehdy řekl, že součástí smlouvy bylo, že v něm bude Arenberger bydlet, ale podle médií tam však má jen ordinaci a žije v Kobylisích.

Televize Seznam uvedla, že v době prodeje bytu bylo také podmínkou, aby nový majitel nevlastnil žádné další nemovitosti v Praze nebo Středočeském kraji. Také tato podmínka byla prý porušena.

Arenberger skončil ve funkci ministra zdravotnictví v tomto týdnu po 48 dnech. Nahradil jej poslanec ANO Adam Vojtěch, který z funkce ministra zdravotnictví odstoupil loni v září. Arenberger čelil v posledních týdnech kritice kvůli tomu, jak informoval o svém majetku.