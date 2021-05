48 dní ministra Arenbergera. ‚Hasil‘ nejasnosti kolem majetku, k odchodu ho prý přinutil mediální lynč

Před jedenácti dny ještě ministr zdravotnictví za ANO Petr Arenberger neviděl důvod k rezignaci. A to přesto, že média tou dobou informovala například o nesrovnalostech v jeho majetkových přiznáních. V úterý se rozhodl post opustit. Vysvětlování nejasností kolem svého majetku prý bral s klidem, k odchodu ho donutil „mediální lynč“, jak uvedl v úterý. Jak vypadalo jeho 48 dní ve vládě? Přehled Praha 16:27 25. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Arenberger | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Bylo 7. dubna, když po týdnech spekulací opustil post ministra zdravotnictví „z politických důvodů“ Jan Blatný, který podle premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše „neměl zkušenosti“ a nedokázal komunikovat s médii.

Zlepšení v této oblasti měl přinést dermatolog a ředitel pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger.

On sám na tiskové konferenci uvedl, že se chce zaměřit na to, aby lidé dostávali pravdivé informace a nepodléhali fake news.

Zároveň chtěl do Česka dostat co nejvíce vakcín proti koronaviru, aby centra a lékaři mohli očkovat 140 tisíc dávek denně.

Už tehdy musel odpovídat na první nepříjemné otázky. Důvodem byla skutečnost, že byl před rokem 1989 byl kandidátem tajné spolupráce - šlo o lidi, které měla Státní bezpečnost vytipované jako potenciální spolupracovníky, oni sami o tom ale nemuseli vědět.

„Mám čisté lustrační osvědčení,“ reagoval na otázku tehdy nový ministr.

Vážnější problémy přišly o necelý měsíc později. Televize Seznam 5. května informovala, že v daňových přiznáních Petra Arenbergera chybí milionové příjmy za klinické studie, které prováděl ve svém sanatoriu.

Ministr tehdy jakékoli pochybení odmítl. „Mé daňové přiznání je v pořádku a rozhodně v něm nechybí žádné příjmy,“ sdělil k tomu o den později.

Klinický výzkum, který předchází schvalování nových léků, vyžaduje podle něj sběr a vyhodnocování velkého množství dat a konzultační činnost. „Tato činnost má nejen výnosy, ale i dost velké náklady. V rámci těchto projektů se platí spolupracovníci, studijní koordinátorky a řada dalších věcí,“ dodal.

Televize Seznam uvedla, že se Arenberger studiím ve své kožní ordinaci věnuje od roku 2001 a jejich počet výrazně vzrostl v posledních třech letech. „V uvedených letech jsem z této činnosti zisk negeneroval. Proto se také nemohl objevit v mém majetkovém přiznání,“ řekl k tomu ministr.

Odvolání z postu zkoušejícího?

Ještě před ministrovým koncem v úřadu se k jeho studiím stihla vyjádřit etická komise Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Firmy, které si studie objednávají, chtěly vědět, zda je Petr Arenberger ve střetu zájmů.

A závěr byl jasný. „S odvoláním na uvedené zákonné normy doporučuje MEK FNKV výměnu hlavního zkoušejícího Prof. MUDr. Petra Arenbergera, DrSc. pro období jeho působení ve vládní funkci,“ napsali členové komise v e-mailu, který mají server iROZHLAS.cz a Radiožurnál k dispozici.

Etická komise kvůli tomu vyzvala všechny firmy, které projekty realizují, ať hledají jiné řešení. „Musíme sledovat, jak to bude dál s pacienty, ale primárně je odpovědnost na zadavateli studie a firmou, která ji monitoruje,“ řekl pro iROZHLAS.cz místopředseda komise Martin Herold.

Firmy podle něj nabízí etické komisi různé způsoby řešení. „Budou chtít přesunout projekty někam jinam, nebo se domluví s jinými centry, kam pacienty přesunou. Léčba je pro pacienty velmi důležitá, nelze je nechat na holičkách. Je to často drahá záležitost, ale když funguje, bez ní nemůžeme pacienty nechat,“ upozornil primář kardiologické kliniky Herold.

Nesrovnalosti v přiznáních

O pět dní později - 10. května - server Seznam Zprávy upozornil na to, že se v Arenbergerových majetkových přiznáních nachází řada nepřesností. Bývalý přednosta kožní kliniky pražské nemocnice Královské Vinohrady a později i její ředitel opomenul zmínit právě klinické studie.

Petr Arenberger reagoval, že vedlejší příjem neuváděl kvůli vysokým nákladům, které údajně srazily jeho zisk.

Poté, co média na nesrovnalosti upozornila, uveřejnil novější majetkové přiznání, které se rozrostlo ze tří na šestnáct stran. Dokument vyjmenovává 65 nemovitostí (bytů, budov, lesů, zahrad nebo polí) a uvádí vedlejší příjem přibližně 30 milionů korun, z nichž 28 milionů ministr ohlásil jako příjem ze své živnosti, dalšího půldruhého milionu z pronájmu a 400 tisíc korun za členství v Radě Českého rozhlasu. Většina z těchto příjmů přitom v původním přiznání z roku 2019 chyběla.

Na úterní tiskové konferenci nicméně právě pochybění související s majetkovými přiznáním za to „jediné, co provedl“.

Archiv za šest milionů

Pár dní na to upozornily Seznam Zprávy na další věc - že ministr pronajímal vinohradské nemocnici archiv v jedné z budov svého statku v obci Netřeba na Mělnicku. Vydělal na tom podle serveru zhruba šest milionů korun.

Objekt nemocnici pronajal ještě před nástupem do funkce ředitele, v roce 2013. Arenberger pro Seznam Zprávy uvedl, že mu nemocnice v posledních pěti letech platila 79,16 koruny za metr čtvereční. Celkem tak měsíčně inkasoval kolem 100 tisíc korun. Po nástupu do ministerské funkce snížil nájem na symbolickou jednu korunu.

Arenberger k tomu uvedl, že vedení nemocnice prošlo několika kontrolami a „nebyly shledány žádné pochybnosti“. „Uvedená smlouva nebyla ani v rámci žádné z dalších kontrol nemocnice nikdy rozporována,“ dodal.

Problematická privatizace bytu

V 90. letech si Arenberger začal pronajímat byt v pražské Bolzanově ulici. S tehdejším vedením městské části se dohodl, že v části sedmipokojové nemovitosti vytvoří ordinaci.

Na začátku roku 2019 byt za 11,5 milionu korun zprivatizoval. A podle Seznam Zpráv jsou některé otázky nákupu nevyjasněné.

V důvodové zprávě pro prodej bytu se například uvádí, že Arenberger nevlastní žádné nemovitosti v Praze a Středočeském kraji. Podle Seznamu jich ale v té době vlastnil přes šest desítek.

Podle radnice Prahy 1 by městská část byt bývalému ministrovi prodala i tak. „Všechny podmínky pro prodej tohoto bytu vychází z podmínek, které přijalo zastupitelstvo městské části někdy v roce 1998. Je to smutné, ale je to fakt,“ řekl pro server iROZHLAS.cz radní pro majetek Jan Votoček (TOP 09). Arenbergerovy nemovitosti se podle něj nepodařilo dohledat kvůli chybě v rodném čísle.

Ministr Arenberger zároveň ve smlouvě k bytu slíbil, že bude v nemovitosti minimálně 10 let bydlet. Má tam sice trvalé bydliště, podle Seznam Zpráv ale bydlí ve vile v Kobylisích, kterou zdědil po rodičích.

Zda Arenberger v bytě skutečně bydlí, nechá radnice Prahy 1 prověřit. Zatím ale není jasné, kdy by mohlo být jasno. „Až to bude, tak to bude,“ řekl k tomu Votoček pro pořad 168 hodin.

Úterní obrat událostí

Minulý týden se do věci vložil i premiér Babiš. V rozhovoru pro Mf Dnes oznámil, že si přes víkend nastuduje materiály, které dostane od ministra Arenbergera a o jeho osudu rozhodne v úterý. „Pokud to bude mít v pořádku, tak není důvod ho odvolávat,“ tvrdil tehdy.

Na začátku tohoto týdne své rozhodnutí změnil. Na tiskové konferenci na letišti v Kbelích řekl, že materiál jen „prolistoval“, na zevrubné pročtení má prý lidi. K dokumentům nicméně ministrovi poslal doplňující dotazy a kvůli summitu chtěl o jeho postu rozhodnout až ve středu.

Arenberger dokonce v pondělí počítal, že se s ním Babiš ještě před definitivním rozhodnutím sejde. Jestli ke schůzce došlo není jasné, v úterý ráno nabraly události rychlý spád.

Po půl desáté ministerstvo zdravotnictví rozeslalo oznámení o tiskové konferenci. Než se ale ministr stihl vyjádřit, oznámil premiér Babiš jeho konec ve vládě. „Mluvil jsem včera s panem Arenbergerem, dnes ráno mi potvrdil svoji rezignaci, kterou oznámí dnes v 11.00 na tiskové konferenci,“ prohlásil premiér v úterý dopoledne s tím, že ministr post opouští kvůli mediálnímu tlaku na rodinu.

Arenberger pak před polednem řekl, že v posledních týdnech zažil „mediální lynč“. „Daně platím poctivě, daňová přiznání mám v pořádku, bohužel jsem nesprávně vyplnil majetkové přiznání a vytvořil prostor spekulacím. To je to jediné, co jsem provedl,“ vysvětlil.

V čele ministerstva ho má nahradit Adam Vojtěch, který už ministerstvo vedl, loni v září ho ale opustil - kvůli psychickému i fyzickému vyčerpání.

Po TK, kde oznámil Petr Arenberger svou rezignaci, nebyl prostor na dotazy novinářů. Končící ministr zdravotnictví velmi rychle odešel. Zřejmě doprovázen ochrankou. Nevíme tak nic o jeho dalším působení např. jako ředitele vinohradské nemocnice @Radiozurnal1 @CRoPlus @iROZHLAScz pic.twitter.com/3TaA7TciZa — Eva Šelepová (@EvaSelepova) May 25, 2021