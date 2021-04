Mám právě ideálně čisté svědomí, zrušili jsme vadné opatření, říká Arenberger

Ministr zdravotnictví je přesvědčený, že opatření, kterými omezuje setkávání lidí, jsou právně v pořádku. „Určitě nemáme důvod obávat se soudních sporů,“ prohlásil Petr Arenberger (za ANO) ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Podotkl také, že hodlá naslouchat odborníkům. „O výměně šéfky SÚKLu Ireny Storové neuvažuji. Myslím, že postupuje naprosto v rámci toho, co umožňují evropské předpisy,“ prozradil také Arenberger. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:59 13. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Rotační systém musí být nastaven ještě minimálně týden, abychom měli nějaká konkrétní čísla,“ řekl ve Dvaceti minutách Radiožurnálu Petr Arenberger (za ANO) | Zdroj: Úřad vlády ČR

V pondělí se vrátili do škol žáci prvního stupně, speciálních škol a předškoláci do mateřských škol. Podmínkou bylo testování. Už víte, kolik žáků bylo při testování pozitivních?

Hned ráno jsem se zvědavě šel podívat do jedné školy tady v Praze, viděl jsem, že děti to zvládají možná ještě lépe než rodiče. Bylo to naprosto úžasné. Mluvil jsem tam s jedním malým chlapečkem, který mi říkal, že je to něco mezi čištěním zubů a čištění nosu, takže to pochopil velice dobře, jak se to má dělat. Bylo to velice příjemné, ale vy asi chcete nějaká čísla. My jsme je dnes (v úterý, pozn.red) dostali, ale ještě nejsou úplně validovaná. Navíc je to zkušenost z jednoho dne.

A alespoň řádově, když vezmeme celou republiku. Ten počet pozitivních je v desítkách, stovkách, tisících?

Je to ve větších desítkách.

Čekal jste, že to bude víc?

Nečekal, my máme zkušenost s antigenním testováním zdravých lidí, kde se ani nepředpokládá, že by měl být nějaký velký záchyt, protože vlastně nikomu nic není, tak zcela logicky by většina z těchto lidí měla být zdravá.

V minulých týdnech panovaly pochybnosti o tom, nakolik kvalitní vybrané testy jsou. Sdílíte tyto pochybnosti?

Musíme vycházet z toho, co nám dodává výrobce. Podle toho se pak ta vlastní vyjádření vystavují. Zatím nemáme nějaké zásadní pochybnosti, že by testy neměly fungovat. Pochopitelně PCR jsou spolehlivější oproti těm antigenním, ale zase to není tak, že byste hned během dvaceti minut věděl výsledek.

Správa státních hmotných rezerv oznámila, že vypsala zakázku na nákup dalších 5,5 milionů antigenních testů do škol. V pátek jste mluvil v České televizi o tom, že byste se chtěl dostat k PCR testům. Znamená to, že jste tento nápad opustil, nebo že není realizovatelný během dvou týdnů?

Určitě není reálné ho realizovat takto rychle, protože parametrů, které musíme zjistit, je mnoho. Zaprvé logistika, kdo bude svážet vzorky. Pak také kapacity laboratoří. My si musíme uvědomit, že když se začne postupně rozvolňovat, umožní se plánované operace, umožní se plánovaná zdravotní péče, tak se může velice rychle stát, že naše laboratoře budou muset dělat práci, na kterou byly zvyklé standardně ještě před pandemií.

To znamená, že kapacita laboratoří by byla nižší?

Ano, my sice máme obrovskou volnou kapacitu, dnes můžeme dělat 50 - 60 tisíc vyšetření, jak jsme je dělali na podzim, ale to bylo samozřejmě na úkor provozu, který byl přibržděný. Teď se vracíme zpátky.

Pardon, ale u těch PCR testů se uvažuje nad takzvaným půlováním. To znamená, že vzorky za několik dětí by se daly dohromady, a v podstatě ten test by byl potom jeden. Říkáte, že za dva týdny to nejde stihnout, za jak dlouho to půjde stihnout?

Zatím bych konkrétní číslo nedával. Musíme nejdříve zjistit kapacity těch okolních laboratoří, které nejsou zapojeny do běžného zdravotnického provozu. Pak se musí vymyslet, jakým způsobem se budou financovat, to už asi nepůjde přes zdravotní pojišťovny, protože nemají smlouvy. Možná za nějakých okolností do toho ty zdravotní pojišťovny půjdou, ale musí se to zase zasmluvnit a podobně.

Tedy žádný odhad ještě nemáte, jestli by to šlo třeba za měsíc, nebo až po prázdninách?

V tomto bych byl ambiciózní, mohlo by to být i dříve. Ono je to praktičtější i z hlediska odběrů, je to přece jen šetrnější.

Do prázdnin zbývají dva a půl měsíce, jestli dobře počítám. Je možné to stihnout?

Myslím, že se to i stihnout dá. Tam jde o to, jak rychle se to podaří zorganizovat.

Když se ještě vrátím k výsledkům negativních testů z prvního dne, berete to jako nějaký podklad pro rozhodování, jestli dál ve školách nerozvolnit? Jestli třeba nezrušit rotační systém?

Myslím, že rotační systém musí být nastaven ještě minimálně týden, abychom měli nějaká konkrétní čísla. Ono to není jenom o tom, co nachytáme vlastně ze škol, ale jak se bude měnit epidemická situace s tímto relativně rozsáhlým rozvolněním. Nejen, že jsme pustili 400 tisíc dětí do škol, a příští týden to bude dalších jiných asi 300 tisíc, takže to jsou velká čísla, ale pochopitelně jsme rozhýbali také rodiče. Je to znát i na dopravě, které přibylo.

Změny v opatřeních

Pane ministře, jste ve funkci necelý týden, přesto jste už ve dvou případech musel měnit něco, co jste předtím podepsal, nebo veřejně prezentoval. V jednom případě šlo o specifikaci pro zakázku na další antigenní testy do škol, původně mohlo jít i o testy ze stolice nebo z hlenu, to jste následně ze specifikace vyškrtl. Ještě víc pozornosti vyvolalo to, když jste v pátek oznámil možnost venkovního sportování pro až dvacet lidí, aby se to následně po pondělním jednání vlády změnilo na šest dvojic v minimálně desetimetrových rozestupech. TOP 09 v této souvislosti ve sněmovně kritizovala komunikaci ministerstva zdravotnictví. Berete to jako oprávněnou kritiku?

Myslím, že ne. Obojí bylo vlastně upřesnění. Jestli to poslanci nechápou, tak to není problém na straně naší.

Pardon, ale jestli v pátek řeknete, že se může hrát fotbal bez brankářů ve dvaceti lidech, a pak to změníte na šest dvojic na vzdálenost deseti metrů, tak to si ten fotbal úplně představit nedovedu, to přece není jenom upřesnění, to je výrazný rozdíl.

V pátek jsem prezentoval to, co připravil můj předchůdce, což bylo těsně před jeho odchodem. Během týdne přišla stanoviska epidemiologů, která nám řekla, že takto to nejde a že nemůžeme pustit ještě tolik lidí, že nemůžeme ještě pustit sportování. Byly dvě možnosti, buď to nechat populisticky běžet a za dva týdny školy zase zavřít, což je samozřejmě jedna z variant, ale podle mě by to nebylo dobré pro děti, co už ve školách jsou, anebo dát na odborníky a říci, že vznikl nějaký problém, a proto jsme se museli rozhodnout, že tu malou část necháme na původním stavu. My jsme nic neměnili, ale to, co platilo do neděle, tak pokračuje dál.

Jste kvůli tomu třeba naštvaný na ministra Blatného, nebo na zaměstance ministerstva, že vás do této situace dostali?

Ne, věřím, že to dělali v dobré víře, že už něco umožní. Výhoda byla i v tom, že mně se nelíbil ten materiál i po právní stránce, ne že by byl špatně udělán, ale byly tam nějaké připomínky už k předchozím podobným materiálům, to znamená, že tam nebylo dobře zdůvodněno, proč zrovna v tomto okamžiku se má dělat něco, co omezuje.

Není to chyba?

Myslím si, že není. Do nového materiálu jsme s epidemiology od nás i ze zahraničí dali trošku přesnější vysvětlení. Navíc mutace, která se objevila v Děčíně, tak nás jednoznačně přesvědčila o tom, že je potřeba přibrzdit. Myslím, že i přesto, že jsem se sportovcům několikrát už omluvil, tak to každý musí pochopit, protože po puštění sportu by se také mohlo stát, že by se zase zavřela škola.

Podle informací z Děčína se sice jedná o brazilskou mutaci, ale ne o tu aktuální. Jde o starší mutaci. Mění to něco?

Samozřejmě ta aktuální by byla ještě horší, to je jasné. Ale Děčín měl ještě další epidemické problémy, takže tam jsme to zavřeli i tak. Obecně epidemická situace vůbec není dobrá, přestože se výrazně zlepšuje. Když si uvědomíme, že jsme na číslech, kdy jsme na podzim zavírali, a teď při stejných číslech otevíráme, tak to je přece jen trošku na pováženou. Musíme si jednoznačně říci, že situace není stabilní, je velmi nejistá a nesmíme si dovolit dělat nějaké velké kejkle.

Omezení sportování

Pane ministře, ještě se vrátím k venkovnímu sportování. Generální sekretář České unie sportu v pondělí v tomto pořadu řekl, že si nedovede představit, jak někdo bude kontrolovat sportování podle aktuálních pravidel. Dovedete si to představit?

Dovedu. Dokonce jsem viděl nějaká videa, jak to probíhá. Kdo je trošku kreativní, tak určitě i v této situaci mu to umožní trénink. Nechtěli jsme to otevírat tak, aby tam byly zápasy, nechtěli jsme, aby docházelo ke kontaktu více než dvou hráčů.

Není tohle typ opatření, u něhož je od začátku jasné, že je přijímáno s tím, že nebude dodržováno?

Doufám, že ne. Ono se to zdá extrémně složité, ale je to vlastně vysvětlení toho, jak se dá pravidlo použít. Hned, jak jsme to v sobotu vydali, tak sportovci řekli, že to není možné. Začali jsme proto diskutovat se sportovními svazy a našli jsme tohleto relativně složitě vyhlížející opatření, které umožní více dětem sportovat na nějaké definované ploše. Kdo to nebude schopen zorganizovat, tak stále je alternativa nesportovat a být doma u televize.

V posledních dnech vás kritizovali mnozí právníci za vyjádření, že sice nemáte po ukončení nouzového stavu podklad pro omezení setkávání lidí, ale že přesto omezení chcete vydat. Nakonec se tak i stalo, mohou se potkat jen dva lidé. K tomu jste řekl, že pokud opatření Ústavní soud zruší, tak je dobře, že bude platit alespoň dva týdny, než ho soud zruší. Součástí slibu člena vlády, který jste ve středu podepsal, je pasáž, že budete dodržovat Ústavu České republiky a zákony. Nezpronevěřil jste se tomu slibu?

Určite ne, já bych tu novinářskou zkratku trošku upřesnil. Mluvil jsem o tom v pátek večer, kdy ještě bylo na stole opatření, které bylo vlastně vydáno mým předchůdcem v úterý. K tomu jsem se vyjadřoval, tam mi opravdu chybělo odborné zdůvodnění, proč vlastně lidi takto trápíme, proč je omezujeme, když tam není napsáno, že je epidemická situace špatná. Mám právě ideálně čisté svědomí v tom, že jsme zrušili v sobotu opatření, které z mého pohledu mohlo být chápáno více jako vadné. Jsem přesvědčen, že takto vysvětlené opatření je v této fázi epidemie naprosto v pořádku a určitě se nemáme důvod obávat soudních sporů.

To znamená, že když jste v pátek řekl, že to nejde omezit, tak jste měl špatné informace? Pak přišel právní výklad, který to umožnil?

Ne, to jsem vycházel z toho, co bylo vydáno v úterý. Podle něho by to šlo také omezit, v každém případě to ale bylo mnohem napadnutelnější než to, co jsme vydali v sobotu, už poučení dalšími právníky, kteří nás takto informovali. Důležité je, aby se dohodli právníci. Jsem lékař, vidím epidemii, jak je. Jestli právníci dosáhnou toho, že budeme moct na hřiště ve stovkách… Samozřejmě z medicínského hlediska je to špatné. Budu rád, když právníci pochopí, že to není úplně jednoznačné. I Poslanecká sněmovna by se měla vyjádřit k tomu, jak byl pandemický zákon vlastně nastaven a jestli tam tato možnost je, nebo není.

To znamená, že byste chtěl novelizovat pandemický zákon? Uvažujete o tom?

Pokud se sněmovna rozhodne, že toto neumožňuje, pak si myslím, že je právě pro infekce tohoto typu na místě, aby někdo mohl říct: radši omezte kontakty. Jinak to neumožňuje řešit tu situaci účinně.

Další rozvolňování

Pokud jde o další rozvolňování, vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) v pondělí mluvil o tom, že v další etapě by se měla otevřít kadeřnictví a další služby péče o tělo. V tom jste zajedno?

S dalšími rezorty připravujeme balíček následných opatření společně a určitě budeme tohle probírat.



Takže zatím jste k dohodě nedospěli? Ještě to bude předmětem debat?

V zásadě vyzobáme jednotlivé prvky, které byly v původním „psovi“ (protiepidemickém systému, pozn. red.). Dáme to do připomínkového řízení, jestli to tak mohu říci, jak epidemiologům, tak jednotlivým odborníkům, abychom to projednali dřív, než to vyjde ven, a potom se nedohadovali, jestli kadeřník měl být dřív než střihač psů a podobně.

Je jasné, že teď nemůžete říci přesné termíny, kdy k nějakému dalšímu rozvolnění může dojít. Máte už alespoň představu o tom, na základě jakých parametrů budete termíny určovat?

Budeme pracovat podle základních parametrů, které jsou vlastně celosvětově uznávané. Třeba čtrnáctidenní nebo v Evropě spíš používaná sedmidenní incidence – jak je vysoká na 100 tisíc obyvatel. Rádi bychom viděli čísla 100 na 100 tisíc obyvatel. Dneska jsme na čtyř- až pětinásobku tohoto čísla. To je jeden z parametrů, další je pak třeba obsazenost nemocnic.



Pardon, že vám do toho skáču. Říkáte, rádi bychom viděli, to znamená, že to je podmínka pro to, aby došlo k nějakému dalšímu rozvolnění? Abychom se dostali na pětinu?

Určitě ne, ale musíme vidět, co to udělá během těch sedmi, čtrnácti dnů s novými případy. Teď jsme pracovali se 14denním rozmezím, protože tam byly na Velikonoce čtyři volné dny, které trochu rozhodily statistiku v lepším slova smyslu. Samozřejmě se pak s těmi čísly musí nějak pracovat. To je třeba to, že nám teďka stouplo týdenní číslo R. Vlastně je to ale jenom problém toho, že o Velikonocích v pondělí byl nízký počet záchytů. Když to srovnáme se stávajícím pondělkem, tak samozřejmě tam byl nárůst.

Jakou roli v dalším rozvolňování bude hrát skupina vedená doktorem Petrem Smejkalem? Uvažujete třeba o nějaké změně toho, jak je ustanovena? Třeba posílení pravomocí?

Budeme se snažit ještě získat další partnery, kteří budou u nás na ministerstvu. Na druhou stranu, je to významný poradní orgán. Hned na začátku jsem si dal do vínku, že chci poslouchat odborníky v rozhodnutích, které dělám. Odborníky potřebujeme a myslím, že v té skupině je opravdu řada významných osobností, které problematice rozumí a dá se to s nimi konzultovat. My budeme rádi naslouchat. Oni samozřejmě také musí vědět, jaké jsou mantinely. Tím nemyslím jenom ty politické, ale hlavně třeba legislativní, že některé věci nejsou úplně řešitelné. A oni to pochopí, ale je potřeba to vždycky s nimi prodiskutovat předem, aby s nimi člověk nechodil někam do duelu. To bych určitě nechtěl.

Na postavení skupiny se tedy bude, nebo nebude něco měnit?

To je vlastně jejich skupina, kterou si ustavili. Jsme rádi, že je k dispozici a že to s nimi můžeme konzultovat.

Na vakcínu Sputnik V opakovaně tlačí prezident republiky Miloš Zeman. V pátečním interview České televize jste řekl, že jste s prezidentem na toto téma kromě středečního jmenování na Hradě nemluvil. Zeman potom v neděli v rozhovoru pro Blesk řekl, že s vámi mluvil už den před vaším jmenováním, a sice rovnou hodinu a půl. Znamená to, že jste v České televizi neříkal pravdu?

Já si už některé věci z toho rozhovoru moc nevybavuji, protože to byl zcela neformální rozhovor.

Myslíte rozhovor v České televizi, nebo s panem prezidentem?

S panem prezidentem. Bylo to velmi příjemné setkání, ale on tam vždycky umí navodit atmosféru trošku u vínka. Já potom některé věci už neřeším.

V České televizi jste řekl: Myslím, že všichni slyšeli, jak jsem přebíral to jmenování, tak to je všechno, jak jsme spolu – myšleno s panem prezidentem – jednali. To jste zapomněl, že jste den předtím hodinu a půl seděl na Hradě?

Ne, tak tam jsem seděl velmi neformálně. Povídali jsme si o všem možném, témata byla naprosto od Šumavy k Tatrám. Nemohu vyloučit, že tam padl i Sputnik, ale opravdu si na to nevzpomínám.

Prezident v neděli také zopakoval, že bude pokračovat v tlaku na to, aby o své místo přišla ředitelka SÚKLu Irena Storová. Uvažujete o její výměně?

Neuvažuji. Myslím, že postupuje naprosto v rámci toho, co umožňují evropské předpisy. Zodpovídá za to, co nám doporučí, abychom schválili, nebo neschválili. Primárně se snažíme, abychom pro naši populaci poskytli z hlediska zdravotního maximum toho, co je možné a bezpečné stran účinnosti těch preparátů. Jsem rád, že SÚKL funguje, jak funguje. Jiného odborníka bych asi hledal složitě.

Uvažujete o jiných personálních změnách?

Myslíte na ministerstvu?

Nebo ve vámi řízených organizacích.

Neuvažuji aktuálně o ničem. U nás na ministerstvu je spíš potřeba doplnit některé pracovníky. Někteří nastoupili právě dnes (v úterý, pozn. red.). Proběhlo také výběrové řízení na dalšího náměstka. Ještě to nemůžeme publikovat, protože to bylo v pondělí a ten, kdo vyhrál, ještě nedostal jmenování.

Ale mohl by se to dozvědět z našeho vysílání.

Tomu právě chci předejít.

Už máte koordinátora nebo koordinátorku očkování?

Mám pořád stejnou koordinátorku očkování.

A zůstane dlouhodobě?

Ona by spíš byla ráda, kdyby si mohla dělat zase svoji vlastní práci, protože je expertem na zahraniční vztahy. Chápu to, protože tohle je úplně jiný typ práce.

Hledáte v tuto chvíli nástupce?

Hledáme, ale spíše rozšíření té skupiny. Jestli to bude vysloveně nástupce, nebo jestli to bude třeba přebírat někdo z náměstků, který bude mít potom k ruce další, na jedné straně technické experty, na druhé straně experty na očkování... Ona to totiž není jenom otázka očkování, že bychom měli třeba do podzimu mít všechno hotovo. Bohužel u tohoto typu infekce se zřejmě bude jednat o dlouhodobé očkování. Na to jsou právě potřeba experti, aby mohli i v rámci Evropské unie třeba při objednávkách vakcín být opravdu dobrými partnery kolegů v zahraničí a my sem dostali to nejkvalitnější a nejvhodnější pro naše lidi.