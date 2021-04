ONLINE: Testování ve firmách a školách bude nutné nejméně do konce května, řekl Arenberger

Podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) se bude ve školách i firmách na covid-19 testovat antigenními testy nejméně do konce května. Případné prodloužení dál do června chce ministerstvo vyhodnotit do 7. května. Ministr to řekl na středečním jednání sněmovního zdravotního výboru.

