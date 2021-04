Nový ministr už řešil Sputnik V s šéfkou lékového ústavu. ‚Podíváme se na dokumentaci,‘ řekl Arenberger

Nový ministr zdravotnictví za ANO Petr Arenberger již stihl jednat o ruské vakcíně Sputnik V s ředitelkou Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irenou Storovou. V rozhovoru pro Radiožurnál uvedl, že prostudují dokumentaci, která je k ní nyní dostupná. Podle něj je v Česku velká skupina lidí, která má o ruskou vakcínu zájem. Ministerstvo zdravotnictví může rozhodnout o tom, zda se začne Sputnikem V očkovat, nebo ne. Rozhovor Praha 20:31 7. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Petr Arenberger | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Jaké změny od vás premiér Andrej Babiš (ANO) na ministerstvu očekává?

Rádi bychom pokračovali a trochu zintenzivnili komunikaci směrem k veřejnosti, protože přeci jen určité rezervy tu jsou, zvláště v pandemické situaci, kdy je potřeba veřejnost informovat rychle a pravdivě. A také trochu bojovat s fake news, které zbytečně znepokojují veřejnost. Nejdůležitější je vakcinace - to znamená mít k dispozici co možná nejvíce registrovaných vakcín.

Pochopitelně ta agenda je mnohem složitější. Ale kdybychom stále hovořili o covidu, tak jsou to třeba protilátky, které máme k dispozici ve včasných stadiích onemocnění u rizikových pacientů, kdy je opravdu potřeba je nasadit včas.

A je to možná i apel na veřejnost, aby když mají obtíže, které připomínají covid, aby se rychle nechali otestovat. A pokud jsou pozitivní a jsou z rizikové skupiny, tak ať kontaktují svého praktického lékaře, který doporučí aplikaci protilátek a umožní tím rychlou léčbu, rychlé odstranění obtíží. U nejrizikovějších pacientů to může zachránit život.

Mluvil jste o tom, že se budete snažit zajistit víc vakcín. Co pro to může ministerstvo zdravotnictví udělat? Protože ona je to do velké míry otázka, kolik vakcín přijde přes Evropskou unii.

To je jeden zdroj, ale my určitě budeme hledat i další možnosti. Možná jste si všimli, že se v tom pan premiér velice angažuje. V neděli odpoledne se nám potvrdilo, že stačí několik telefonátů a hned máte dalších 80 tisíc vakcín navíc. Je to opravdu spíše o té aktivitě a snažit se každou lahvičku sehnat.

Arenbergerův tým

Nastupujete na ministerstvo ve chvíli, kdy národní koordinátorka očkování proti covidu Kateřina Baťhová rezignovala na funkci. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová je v nemocnici. Přivedete si na ministerstvo nějaký vlastní tým spolupracovníků?

Mám skupinu, o které jsem přesvědčen, že by nám určitě mohla být nějakým způsobem užitečná. Už jsme jednali, ale zatím nechci říkat konkrétní jména, protože to nemám potvrzené, ale určitě tým je potřeba obohatit o další šikovné lidi. Nechceme primárně nikoho propouštět, pokud bychom neměli k dispozici ještě někoho kvalitnějšího. Ale je to otázka následujících několika dnů.

Spolupráci s náměstkem a koordinátorem lůžkové péče Vladimírem Černým dál plánujete?

Ještě jsem s panem profesorem nehovořil. Musím se s ním nejdřív domluvit na dalších možnostech.

Při ministerstvu zdravotnictví působí mezioborová skupina pro epidemické situace vedená epidemiologem Petrem Smejkalem, jejíž doporučení začala být uváděná do praxe. Budete s nimi dál spolupracovat?

Myslím, že je to ideální situace v tom, aby boj proti pandemii byl dál veden na odborné bázi. Určitě je to obrovský přínos lidí, kteří to dělají dobrovolně, jsou to šikovní a vzdělaní lidé v této oblasti a určitě budeme jejich doporučení zapracovávat do našich rozhodnutí.

Nastupujete ve chvíli, kdy v neděli skončí nouzový stav. Bude se moci cestovat mezi okresy, otevírají se částečně školy, školky, některé obchody a služby. Vždy, když vaši předchůdci většinou kvůli tlaku politiků rozvolnili, naposledy to bylo před Vánoci, tak z toho byla další vlna epidemie. Jste připravený ustát ten politický tlak na rozvolňování, pokud to nebude odborně podložené?

Myslím, že politici už pochopili, že pandemie se nedá řídit politicky a že medicína hraje hlavní roli. A jsem rád, i v souvislosti s vaší minulou otázkou, že máme odborníky, kteří umí své stanovisko zdůvodnit a vysvětlí, proč se co dělá, za jakých podmínek a co si můžeme nebo nemůžeme dovolit. Myslím, že situace je jiná, než byla v březnu, dubnu či květnu.

Odborníci volají po dalších opatřeních proti epidemii, která se zatím na vládě nedařila prosadit. Jedním z nich je častější testování ve firmách, další zapojení PCR testování ve školách. Jsou to věci, které budete na vládě prosazovat?

Myslím, že jsou to užitečné poznámky. Ideální stav je, když máte v místnosti děti, o kterých víte, že jim nic není, nemohou nakazit své spolužáky, vyřadit celou třídu z běžného provozu a přivézt je opět zpět na distanční výuku. Určitě o tom budeme hovořit. Velmi seriózně se o tom hovořilo již na minulé vládě. A určitě budu ten, kdo to bude podporovat. Je to spíše otázka efektivity a finančních prostředků, které jsou na to vyloženy, aby byl přínos takový, jaký očekáváme.

Zkoumání Sputniku V

Prezident Miloš Zeman dal ve středu při vašem jmenování jasně najevo, co od vás chce: abyste neblokoval nákup vakcín ruské a čínské výroby. Mluvil jste o tom s prezidentem při svém jmenování?

Mluvil jsem o tom i s ředitelkou Státního ústavu pro kontrolu léčiv (Irenou Storovou). V tuto chvíli není na stole, že bychom řekli, že zítra jedeme nakupovat do Ruska, ale abychom se podívali na dokumentaci, která je k dispozici, a posoudili co a jak. Neberu to jako prioritu číslo jedna, ale přísun vakcín je určitě důležitý a je to jediná možnost, jak se s pandemií vypořádat. Uvidíme, jaké budou možnosti. Těm, kteří mají o tuto vakcínu zájem - a překvapivě je to v České republice opravdu velká skupina lidí - bychom rádi umožnili, aby ji mohli dostat v nějakém dobrovolném režimu, ale musíme najít nějaký rozměr, aby to nebylo v rozporu s evropskými ani s našimi předpisy.

Podle průzkumu by mělo o vakcínu Sputnik V zájem zhruba 6 až 8 procent lidí, kteří se chtějí nechat něčím očkovat. Nemůže to naopak uškodit očkovací strategii, pokud tady bude očkovací látka, kterou většina lidí odmítá?

Setkal jsem se s jinými průzkumy, že ta čísla byla až 26 procent, ale je to jeden z bodů, který jsme dnes s paní ředitelkou probírali. A chtěli bychom si udělat v rámci rezervačního systému nějaký přehled, jaký je o tu vakcínu zájem.

Říkal jste, že by bylo dobré podívat se na dokumentaci ke Sputniku V. Ale slovenský ústav pro kontrolu léčiv neměl dokumentaci k dispozici. Je tedy v tuto chvíli k nahlédnutí?

Již od února se touto problematikou zabývá Státní zdravotní ústav a nějaké podklady k dispozici má. Ale my se spíše musíme podívat, jestli je to dostatečné a jestli bychom potřebovali něco vyžádat od ruských partnerů.

Necítíte se kvůli tomuto požadavku od prezidenta pod tlakem?

Ne, určitě ne. Děláme svou práci a je to jedna z variant, se kterou bychom měli pracovat.