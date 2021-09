Vinohradská nemocnice ukončila pronájem archivu od Arenbergera. Teď hledá nové prostory

Byl to jeden z důvodů, proč skončil ve funkci ministra zdravotnictví. Petr Arenberger (za ANO) však při odchodu z vlády slíbil, že celou věc napraví. A to se nyní i stalo. Řeč je o skladu v obci Netřeba na Mělnicku, které Arenberger pronajímal jako archiv Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Tu přitom současně vedl. Podle mluvčí Terezy Romanové byl pronájem již ukončen a nemocnice teď hledá nové prostory. Původní zpráva Praha 5:00 3. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za prostory ve své nemovitosti v obci Netřeba si měl Petr Arenberger účtovat okolo 100 tisíc korun měsíčně | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ano,“ odpověděla mluvčí vinohradské nemocnice Tereza Romanová na dotaz serveru iROZHLAS.cz, zda byl již ukončen pronájem Arenbergerových prostor v obci Netřeba na Mělnicku. Nemocnice teď podle ní hledá za archiv náhradu. „Předala tuto záležitost právní kanceláři, která provádí veškeré příslušné úkony,“ uvedla dále.

Vinohradská nemocnice si prostory od Arenbergera pronajímala od roku 2013. Tehdy působil na postu náměstka ředitele, do vedení nemocnice se exministr dostal před dvěma lety.

Za prostory ve své nemovitosti, která nebyla jako nemocniční archiv ani nijak označena, si měl účtovat okolo 100 tisíc korun měsíčně. Na pronájmu si tak mohl přijít na miliony korun.

Na kauzu jako první upozornily Seznam Zprávy. Resortní prověrka to posléze označila za potenciální střet zájmů. Arenberger proto slíbil, že smlouvu o pronájmu ukončí. Podle závěrů kontrolorů ministerstva financí, které si redakce vyžádala s pomocí informačního zákona, se tak dá „předejít škodám, které by mohlo napáchat nehospodárné řešení“.

Bývalý ministr zdravotnictví za ANO Petr Arenberger | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Přesun archivu

Už předtím – ještě ve funkci ministra zdravotnictví – Arenberger také stanovil nové nájemné na jednu korunu měsíčně.

„Přičemž byl z jeho strany, tedy z pozice ředitele, vydán Fakultní nemocnici Královské Vinohrady pokyn, aby bylo pro účel archivu urychleně vyhledáno nové umístění pro skladování archivované spisové dokumentace nemocnice,“ uvedla pro iROZHLAS.cz ředitelka kanceláře ministra Daniela Kobilková.

„Toto v současné návaznosti na úkon ze strany pronajímatele, protože dal zároveň nemocnici v souladu s nájemní smlouvou výpověď z nájmu,“ pokračovala Kobilková, podle níž je „opatření je v současnosti v realizaci a ministerstvo zdravotnictví jeho naplňování průběžně kontroluje.”

Sklad v obci Netřeba | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zda nemocniční materiály zůstaly ve skladu nadále uloženy či se přesunuly jinam, přitom není jasné. Mluvčí Romanová na dotaz neodpověděla s tím, že nemocnice podobné informace podávat nemusí. Redakce tam kvůli tomu už dříve podala žádost podle informační zákona.

Výběrové řízení

A sdílný nebyl ani Arenberger, který na dotazy zatím nereagoval. V minulosti k tomu uvedl, že se k pronájmu svých budov pro potřeby nemocnice nechal přesvědčit právníky. Podle nich nemělo jít o žádný problém, byť on sám prý měl pochybnosti, že to nevypadá dobře. „Ten nájem je stále bezkonkurenčně nejnižší v té oblasti za tuto službu,“ argumentoval.

Adam Vojtěch (za ANO), který Arenbergera ve funkci ministra nahradil, nicméně nedávno v rozhovoru pro iROZHLAS.cz řekl, že přesun archivních dokumentů nelze udělat ze dne na den. „Musí se vypsat výběrové řízení, do té doby bude ale nájem skutečně ve výši jedné koruny,” prohlásil.

Nyní se tak zřejmě zpracovává zadávací dokumentace pro vypsání veřejné zakázky, ta se zatím na profilu vinohradské nemocnice neobjevila.

Arenberger rezignoval na ministerskou funkci letos květnu, tedy po necelých dvou měsících. Zdůvodnil to mediálním tlakem, který měl doléhat i na jeho rodinu. Vedle pronájmu archivu se totiž objevily pochybnosti o jeho majetku či zisku z klinických studií, které plynuly do jeho soukromé praxe místo do nemocniční kliniky.

Sklad v obci Netřeba | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz