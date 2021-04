Kdo je nový ministr zdravotnictví? Kožní lékař, který přes 30 let působí ve vinohradské nemocnici

Arenberger se narodil 4. prosince 1958 v Praze. Vystudoval Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy, atestaci pak získal v oboru dermatovenerologie. V roce 2001 se stal profesorem, získal též tituly DrSc. či MBA.

Začínal jako lékař na Kožní klinice Fakultní nemocnice v Praze 2. Později působil třeba i na oddělení alergologie, nakonec ale zůstal u dermatovenerologie, tedy studia a léčení kožních a pohlavních chorob.

V roce 2001 se stal přednostou Dermatovenerologické kliniky ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Od následujícího roku je i náměstkem ředitele pro vědu a výzkum.

Ze zákona o Českém rozhlasu § 5 (1) Členství v Radě je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance nebo senátora, člena vlády, soudce, státního zástupce, člena Nejvyššího kontrolního úřadu, člena bankovní rady České národní banky, Veřejného ochránce práv, s jakoukoli funkcí ve veřejné správě, s funkcí člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, člena Rady České televize, člena Rady České tiskové kanceláře, s funkcí generálního ředitele České televize a s funkcí člena dozorčí komise České televize nebo člena dozorčí komise Českého rozhlasu.

Od května 2018 je členem Rady Českého rozhlasu, nominovala jej organizace Prosaz, která se zabývá pomocí zdravotně postiženým, aby se mohli zapojit do běžného života. Ve sněmovně získal jasnou podporu, hlasovalo pro něj 150 ze 182 přítomných poslanců. Jako nový ministr zdravotnictví bude muset post radního podle zákona opustit.

Ředitel vinohradské nemocnice

V čele Fakultní nemocnice Královské Vinohrady nahradil v říjnu 2019 Roberta Grilla, který odešel na vlastní žádost kvůli blížícímu se důchodovému věku.

Jako lékař je Arenberger jedním z nejuznávanějších českých i evropských dermatovenerologů. Jeho klinické práci dominuje lupénka a kožní nádory, je duchovním otcem preventivní akce Stan proti melanomu.

Působí též jako vysokoškolský pedagog, angažuje se v České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a její České dermatovenerologické společnosti.

Arenberger a Sputnik V

V minulosti se Arenberger zapojil například do debaty o možném placeném nadstandardu ve zdravotnictví. Navrhoval třeba možnost úhrady za renomovaného operatéra.

„Nenavrhujeme nic, co by se nedělo dnes. Jen tomu chceme dát řád,“ řekl v roce 2011 Arenberger Hospodářským novinám s tím, že se podle něj „mohou špičkoví lékaři stát paradoxně dostupnější pro všechny. Na jedné straně budou trávit více času v nemocnici, protože tam budou adekvátně zaplacení, na straně druhé jich přibude“.

Spekulace o tom, že by mohl nahradit Jana Blatného (za ANO) ve funkci ministra zdravotnictví, se objevily už v březnu, Arenberger tehdy řekl, že by případnou nabídku zvažoval.

„Ambici být ministrem nezbytně nutně nemám, ale kdyby bylo potřeba, tak mě znáte, že já rád pomáhám všem,“ řekl serveru Novinky.cz.

Na rozdíl od Blatného, který zastával rezervovaný postoj k ruské vakcíně proti covidu-19, také připustil, že by zájemcům umožnil, aby se Sputnikem V očkovali v rámci klinického zkoušení. Stačil by souhlas etické komise a Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

„Vím o řadě pacientů, kteří na Sputnik V čekají. Na druhou stranu není jednoduché používat neregistrovaný preparát. Rozumné řešení vidím v tom, že by se udělala rozsáhlá klinická studie na větším počtu pacientů, kdy obě strany vědí, že jdou do experimentálního preparátu, kterému nějaké to razítko chybí, a vstupují do toho dobrovolně,“ vysvětlil Novinkám svůj postoj.