Benda a jeho party zatím bez trestu. ‚Hlídka věděla, že hotel je otevřený,‘ píše se přitom ve zprávě policie

Postupem ústeckých policistů v den oslavy Petra Bendy se zabýval také vnitřní odbor Policejního prezidia | Foto: František Vlček / MAFRA | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz / Profimedia

„Z provedeného šetření je prokázáno, že hlídka pořádkové jednotky věděla, že hotel je otevřený,“ píše se v závěrech prověrky Policejního prezidia shrnutých na šesti stranách. Server iROZHLAS.cz dokument získal s pomocí informačního zákona.

„Ostatně, že svítí recepce a že u hotelu parkují vozidla, lze vysledovat i na kamerovém záznamu v čase, kdy místem hlídka pořádkové jednotky projížděla,“ stojí dále v interní policejní zprávě.

Tepličtí policisté projížděli v den Bendovy narozeninové oslavy kolem jeho hotelu Prince de Ligne hned dvakrát, a to v čase 21.10 a 21.53. Kromě rozsvícené recepce ale podle sesbíraných výpovědí nic podezřelého, co by naznačovalo porušení vládních zákazů, nezpozorovali.

Policejní zásah tudíž nebyl podle dokumentu namístě. I přes koronavirová opatření mohl být totiž hotel otevřený pro cizince či za účelem služebních cest. Policisté navíc ohledně bujarého večírku neobdrželi údajně ani žádné hlášení na linku 158.

„Z toho vyplývá, že na skutečnosti, že hotelu svítí recepce a před hotelem jsou zaparkovaná vozidla, nelze shledávat žádné podezření z porušení veřejného pořádku či bezpečnosti, které by zakládalo povinnost iniciativy,“ pokračuje dále Policejní prezidium.

Zhasnutá světla

V hotelové restauraci navíc prý bylo podle velitele hlídky zhasnuto. „Správně si zapamatoval, že světla v hotelové restauraci byla zhasnutá, což svědčí o tom, že se hlídka zběžně zabývala konfrontací vládních opatření s provozem hotelu Prince de Ligne,“ popisuje se v dokumentu.

Jako polehčující okolnost vzalo Policejní prezidium přitom v potaz také rozsáhlou policejní akci, která na území Ústeckého kraje v těch dnech probíhala. Policisté kvůli protestu některých restauratérů proti vládním nařízením z podnětu iniciativy Chcípl PES podnikli v hejtmanství na 750 kontrol, z toho 23 v Teplicích.

„Nelze odhlédnout od skutečnosti, že dne 23. ledna 2021 byla na území města Teplic jiná problémová místa, na která museli policisté zaměřit svou pozornost,“ uvádí dále Policejní prezidium.

Během prověrky si vyžádalo seznamy všech policistů, kteří se na rozsáhlé akci podíleli. Dále jejich instruktáž, záznamy z radiokomunikačního provozu hlídek pohybujících se během daného víkendu v Teplicích a podklady k chystaným kontrolám ve vztahu k iniciativě Chcípl PES.

Policejní kontroloři vycházeli rovněž z kamerových záznamů pořízených na Zámeckém náměstí v centru Teplic, kde se Bendův hotel Prince de Ligne nachází, a z výpovědí vybraných policistů.

„Všichni oslovení policisté bez váhání odmítli, že by jim někdo nařídil nevšímat si hotelu Prince de Ligne. Někteří policisté se o jeho existenci dozvěděli až následně z médií,“ shrnuje policejní záznam.

Nelegální party se totiž – jak zjistil Radiožurnál – účastnil také liberecký krajský policejní ředitel Vladislav Husák. Ten kvůli tomu později přišel o svůj post.

Oslava se odehrála koncem ledna v hotelu Petra Bendy v centru Teplic | Foto: Ladislav Křivan / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Lednové oslavy se spolu s Husákem podle fotografií pořízených deníkem Blesk účastnil bývalý premiér Jiří Paroubek či šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička. Hnilička následně složil poslanecký mandát. Na funkci kvůli účasti na oslavě rezignoval také šéf fotbalových Teplic Petr Hynek či teplický zastupitel Michal Kasal.

Policejní prezidium na obranu svých teplických kolegů ještě uvedlo, že usvědčující snímky byly pořízeny z místa u zadní části hotelu, na které není z náměstí vidět.

Pokuty pro účastníky

Za porušení vládních opatření během Bendova večírku dostali zatím pokutu tři lidé, a sice šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička, člen rady ČT Jiří Šlégr a Vlastimil Dvořák mladší, člen Bendovy rodiny.

Na oslavu padesátin Petra Bendy dorazil také bývalý premiér Jiří Paroubek | Foto: Ladislav Křivan / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Za nenošení roušky jim ústecká hygiena udělila shodně sankci ve výši 10 tisíc korun. „U fyzických osob jsou postihy pravomocné a všichni tři zaplatili,“ upřesnila pro iROZHLAS.cz šéfka krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková.

Ústeckým hygienikům předala policie také podnět týkající se odpovědnosti Bendova hotelu za to, že vůbec umožnil účastníkům porušovat vládní opatření proti šíření koronaviru. Hrozila mu za to pokuta až tři miliony korun.

Podle Šimůnkové toto oznámení ale hygiena nakonec odložila, aniž by sankci udělila. „Právnické osobě jsme pokutu neudělili, není lehké prokázat, že to opravdu dovolila,“ doplnila. Sám Benda na aktuální dotazy redakce nereagoval.

Další možné přestupky řeší teplický magistrát. Celkem 19 účastníkům večírku hrozí za porušení omezení volného pohybu osob pokuta až 20 tisíc korun. Další dva lidé pak čelí podezření, že umožnili přítomnost veřejnosti v provozovně ubytovacího zařízení.

Rozhodnuto by o těchto přestupcích mělo být podle vedoucí odboru kanceláře primátora Radky Senftové do konce března.

Další část případu si od policie převzal finanční úřad. Takzvaná ubytovací kniha hotelu totiž nebyla nejspíš vyplněna správně. Chyběla v ní zřejmě jména ubytovaných účastníků oslavy, kteří v hotelu přespali.

Mluvčí Finančního úřadu Ústeckého kraje Romana Loosová ale Radiožurnálu řekla, že dokumenty týkající se této věci předá teplickému magistrátu. Ten může případnou pokutu uložit.

Za zmíněné protiprávní jednání tak hrozí hotelu podle daňového řádu pokuta až půl milionu korun. Bývalý politik zřejmě přijde také o finanční kompenzace, které stát vyplácí podnikatelům postiženým protikoronavirovými opatřeními. Jen na jaře si přitom díky nim přišel na 800 tisíc korun.