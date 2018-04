Navrhnu zbourat Libeňský most, napsal náměstek pražské primátorky Dolínek na facebook

O osudu pražského Libeňského mostu by mohlo být jasno v úterý. Primátorčin náměstek Petr Dolínek z ČSSD chce pražským radním předložit ke schválení plán zbourání a výstavby nového mostu. Dolínek to napsal na svém facebookovém profilu. Jako důvod uvedl, že je to nejrychlejší a nejefektivnější způsob.

