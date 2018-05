Ve věku 71 let zemřel Peter Duhan, bývalý generální ředitel Českého rozhlasu

Ve věku 71 let v sobotu zemřel bývalý generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan. Oznámila to jeho rodina. Český rozhlas vedl od roku 2010. Během jeho působení začaly vysílat stanice Český rozhlas Plus, Jazz a Rádio Junior.

Praha 19:33 7. 5. 2018 (Aktualizováno: 20:14 7. 5. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít