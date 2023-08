Jsem rád, že se nezávislost a respekt ČT podařilo udržet. Odchod lidí ji ale bude bolet, míní Dvořák

Za měsíc končí po dvanácti letech v čele České televize (ČT) generální ředitel Petr Dvořák. V jakém stavu ji předal svému nástupci? „Česká televize se po dvanácti letech, které jsem v ní strávil, stala nejrespektovanější mediální institucí České republiky. Je to instituce, která je důvěryhodná, stabilní, finančně zabezpečená,“ říká Dvořák pro Dvacet minut Radiožurnálu. DVACET minut radiožurnálu Praha 19:57 31. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Dvořák vedení České televize opouští po 12 letech | Foto: Agáta Faltová | Zdroj: Český rozhlas

Přesně za měsíc vás ve funkci vystřídá dosavadní šéf brněnského studia České televize Jan Souček, který avizoval, že v pondělí představí svůj tým včetně nového šéfa zpravodajství. Víte, kdo bude v jeho nejužším týmu?

Tuším to, protože samozřejmě Kavčí hory tím žijí. Zpráv je spousta.

Navíc jsem s nastupujícím generálním ředitelem mluvil, probírali jsme i některé jeho personální věci. Raději bych ale tuto informaci nechal pro něj. Nechci mu ukradnout jeho show.

ČTK už ve čtvrtek informovala o některých odchodech z České televize. Opustit ji má například šéf zpravodajství Zdeněk Šámal, ale také další ředitelé a manažeři. Máte zprávy o tom, jestli bude spolu s vámi nějaký větší exodus manažerů z České televize?

Je pravda, že řada lidí za mnou chodí a ptá se mě na radu, jakým způsobem dál fungovat v rámci České televize, jestli můžou očekávat, že se Česká televize bude dál rozvíjet, a jestli oblast, kterou mají na starost, má šanci na budoucí přežití.

Nechci komentovat jednotlivá jména, protože to je jejich věc. Zcela jasná bude situace 30. září, kdy předpokládám, že ti, kteří budou chtít dál pokračovat v České televizi, tam zůstanou, a ti, kdo budou chtít Českou televizi opustit, tak odejdou.

Co konkrétně vašim kolegům říkáte?

Říkám jim, že jsem přesvědčen o tom, že Česká televize je v takové situaci, ve které nikdy předtím nebyla. Za 12 let se nám povedlo postavit respektované, důvěryhodné, stabilní médium, které si vydobylo velmi silnou pozici na českém mediálním trhu.

Myslím si i z evropské zkušenosti, že způsob, jakým přistupujeme k divákovi prostřednictvím sedmi televizních kanálů, je způsob, který se dokonce považuje v rámci Evropy za optimální.

Věřím tomu, že většina lidí, kteří Českou televizi teď tvoří, ji tvoří nejenom proto, že chodí do práce, ale protože tu práci mají rádi, dávají do ní srdce. Je to práce kreativní, takže jim doporučuji, aby pokud chtějí zůstat, vedli s nastupujícím ředitelem o svém přínosu debatu.

Pokud taková situace nenastane, pak si myslím, že je pro ně lepší, aby si našli uplatnění jinde. Tým je ale natolik silný a natolik zkušený, že je důležité, aby tam většina lidí zůstala.

Obrnit se před požadavky

Kdyby všichni, o kterých se spekuluje, odešli, byl by to velký problém pro Českou televizi?

Stejně jako v jiných oblastech i tady platí, že každý je nahraditelný. Někteří lidé ale budou kvůli zkušenosti, kterou mají, nahraditelní složitě. Ve finále si s tím ale ČT bude muset umět poradit. Nemyslím si, že by tedy šlo o nějakou katastrofu.

Na druhé straně si myslím, že ztráta lidí, kteří mají takovou zkušenost jako třeba zmíněný Zdeněk Šámal, bude televizi bolet.

Co bude podle vás pro vašeho nástupce nejtěžší?

Nejtěžší bude pochopit, co to je veřejná služba v celém jejím rozsahu. Další věc, která bude těžká, je naučit se vnímat rozsah kompetencí, které musí generální ředitel zvládat, protože přece jenom z pozice ředitele televizního studia do té nejvyšší židle je poměrně daleko.

V neposlední řadě se bude muset umět obrnit proti různým požadavkům, ať už ze strany vlivových organizací, politiků nebo radních. Pokud bude dostatečně silný a bude umět těmto věcem odolávat, pak možná bude dobrým generálním ředitelem.

V jakém stavu Českou televizi za měsíc Janu Součkovi předáte?

Česká televize se po 12 letech, které jsem v ní strávil, stala nejrespektovanější mediální institucí České republiky. Je to instituce, která je důvěryhodná, stabilní, finančně zabezpečená. Je to instituce, která prokázala, že umí být kreativní a že se umí odlišit od komerčních televizí.

A je to instituce, která v momentě, kdy já budu odcházet, bude mít na účtu více peněz, než byly schválené dlouhodobé plány. Důvodem jsou významná úsporná opatření i to, že jsme poměrně úspěšní v soudních sporech s finanční správou ohledně DPH, které nám bylo vyměřeno mezi lety 2011 až 2017.

Netřeba se obávat

Program televize se musí řešit dopředu. Kupují se práva k pořadům, plánuje se vlastní výroba. Na jak dlouho dopředu bude mít Jan Souček základní věci zařízené?

Záleží hodně na tom, o jakém typu pořadu se bavíme. Pokud jde o dramatickou tvorbu, tam máme jasno až do roku 2025. U dokumentární tvorby je předstih přibližně roční. Práva na vysílání olympiády jsou nakoupena až do roku 2032.

Licence na oblíbené pořady, jako je StarDance nebo Peče celá země, jsou také pořízeny.

Takže si nemyslím, že by Česká televize byla v situaci, jako byla v roce 2011, když jsem do ní nastupoval já a výroba byla už půl roku zastavena. Na programových policích nebylo téměř nic a my jsme museli velmi rychle naplnit programová schémata.

Taková situace dneska nepanuje. Věcí, které jsou rozpracovány, je opravdu veliká spousta a myslím si, že na příští dva roky se Česká televize nemusí obávat, že by neměla co vysílat.

Co by pro Českou televizi znamenalo, kdyby se koncesionářské poplatky nezvýšily? Jak s odstupem času vnímá Petr Dvořák, že neobhájil mandát? Poslechněte si celých 20 minut Radiožurnálu.