Fiala má trumfy v ruce. V Evropské unii se čeká úleva, že nebude pavlačový jako Babiš, hodnotí novinářka

Podoba budoucí vlády koalic Spolu a Pirátů se Starosty se pomalu rýsuje. V úterý se uskupení dohodla na návrhu programového prohlášení, byly i rozděleny ministerské posty. Kdo konkrétně vedení resortů obsadí, je ale zatím v jednání. Ministrem zahraničních věcí by mohl být Pirát Jan Lipavský: „Je klíčové pokračovat v budování dobrých vztahů se zeměmi, které jsou pro nás důležité politicky, hodnotově i ekonomicky," uvedl pro Český rozhlas Plus. Praha 23:46 4. listopadu 2021

Z hlediska ekonomiky je jasná orientace na Evropskou unii a v případě bezpečnosti pak na Severoatlantickou alianci (NATO). „Zaměřit bychom se měli na podporu vědy, výzkumu a inovací,“ věří Lipavský.

A jako příležitost pro Českou republiku vnímá například spolupráci s Tchaj-wanem v otázce přenesení výroby čipů do Evropy.

Ačkoliv nás zanedlouho čeká unijní předsednictví – a pro tuto úlohu se také rodí staronová funkce ministra pro Evropskou unii –, zatím nemáme jasno v prioritách, upozorňuje host Tématu dne Českého rozhlasu Plus.

„Chybí lidé, kteří by zaštítili práci na agendách, a je otázka, jestli je v takto krátkém čase ještě šance do Bruselu někoho dalšího vyslat, nebo to budeme muset řešit nějakými organizačními změnami,“ nastiňuje Lipavský.

Že v tomto ohledu končící vláda Andreje Babiše (ANO) zaspala, potvrzuje i její někdejší člen Tomáš Petříček (ČSSD). Ten připomíná pouhé dva měsíce času do doby, než spolu začne jednat Francie, Česká republika a Švédsko, které by se měly ve vedení Evropské unie postupně vystřídat.

„Víme sice, jaká budou na stole témata, jaká legislativa se bude projednávat, jaké debaty se povedou, ale k poslednímu kroku – přijetí priorit předsednictví – končící vláda nedospěla a bude to zásadní úlohou pro nově nastupující kabinet. Musíme mít také jasno v tom, co očekáváme od našich francouzských a švédských partnerů.“

Coby exministr zahraničí Petříček příští vládě doporučuje na plénu hovořit nejen o aktuálních politických tématech, ale pravidelně debatovat i o strategickém směřování zahraniční politiky. Tu by měl ideálně podporovat premiér, obě komory parlamentu i prezident republiky.

Jako Babišův nástupce má podle bruselské zpravodajky Kateřiny Šafaříkové všechny trumfy v ruce Petr Fiala (ODS), od kterého se za hranicemi očekává, že bude reprezentovat jiný český hlas a jeho vystupování.

„Může vyhrát už jenom tím, že zvolí jiný tón a slovník i směrem k Visegrádu. Nečekám, že by chtěl roztrhat vazby V4. Ale jeho vystupování nebude tak pavlačové jako u Andreje Babiše. V tom zbytek evropských partnerů očekává úlevu,“ říká novinářka.

Fialův spolustraník a europoslanec Jan Zahradil ovšem míní, že předsednictví v Evropské unii je v podstatě jen symbolickou rolí, na které si sice stát může udělat PR, ale těžko prosadí nějaké vlastní zájmy.

„Tématem číslo jedna budou různá opatření proti klimatickým změnám. A tady můžeme zejména s Francií najít dost styčných bodů zejména při snaze prosadit jadernou energetiku mezi čisté, bezemisní zdroje,“ navrhuje Zahradil.

