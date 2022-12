‚Nedostatkové zboží.‘ Zákon o podpoře bydlení by měl projít vládou do konce příštího roku, uvedl Fiala

Do konce příštího roku by vláda podle premiéra Petra Fialy (ODS) měla schválit návrh zákona o podpoře bydlení, který by pomohl nejen lidem v bytové nouzi, ale i těm, kteří jsou ohroženi rostoucími cenami bydlení. Fiala to uvedl při úterní návštěvě ministerstva pro místní rozvoj, kde hodnotil první rok působení ministra Ivana Bartoše (Piráti). „Bydlení nemůže být nedostatkovým zbožím,“ konstatoval premiér. Aktualizováno Praha 18:10 20. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Fiala na tiskové konferenci po jednání vlády | Zdroj: Profimedia

Zlepšit situaci by měla podle Fialy i novela stavebního zákona, která postoupila ve Sněmovně do druhého čtení. Bartoš doplnil, že poslanci by se novelou měli zabývat na schůzi začínající 7. března tak, aby mohla být koncem března postoupena Senátu.

„Zákon cílí nejen na lidi v bytové nouzi, například samoživitelky s dětmi v azylových domech nebo seniory žijící v nevyhovujících bytech, ale také na ty, které ohrožují rostoucí ceny nebo energetická krize a mohli by se v bytové nouzi brzy sami ocitnout,“ řekl Fiala.

Já a Petr Fiala. Stručně a jasně.

Musíme dotáhnout stavební zákon a zákon o podpoře bydlení. Obojí nám pomůže bojovat proti vzrůstajícím cenám a zároveň lépe ochráníme ohrožené skupiny.@P_Fiala s těmito věcmi souhlasí a já jsem přesvědčený, že je prosadíme. pic.twitter.com/uzOKkKOte9 — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) December 20, 2022

Fiala postupně objíždí ministerstva a hodnotí naplňování programového prohlášení vlády, která má za sebou rok fungování. Začátkem prosince navštívil ministerstvo zemědělství, v listopadu třeba ministerstvo práce a sociálních věcí či ministerstvo zdravotnictví.

Bartoš uvedl, že investice do bydlení budou muset být masivní, například z Národního plánu obnovy má podle něho jít až 8,5 miliardy korun. Zmínil i soukromé investice či využití Národní rozvojové banky a Evropské investiční banky, která spolufinancuje důležité projekty v Evropské unii. „Chtěl bych, aby to bylo ve větší míře i u nás,“ řekl Bartoš.

Na zákonu o podpoře bydlení spolupracuje podle Bartoše jeho úřad s ministerstvem práce a sociálních věcí a také ministerstvem financí.

Podpora cestovního ruchu

Na ministerstvu pro místní rozvoj se připravuje i věcný návrh zákona o cestovním ruchu, který by se měl prezentovat v příštím roce.

Podle Bartoše je turistika lehce ve skrytu, přitom zaměstnává obrovské množství lidí, přináší do ekonomiky potřebné finance a při koronaviru dostala největší úder kvůli nemožnosti cestovat.

„Proto jsme kromě zákona a projektu e-Turista, který pomůže obcím i s výběrem poplatků za ubytování, připravili i věci do Národního plánu obnovy,“ řekl ministr.

Důraz na digitalizaci

Premiér na tiskové konferenci po schůzce s Bartošem zmínil také digitalizaci státu a čerpání peněz z evropských fondů. Digitalizaci státní správy označil premiér za „nesmírně důležitou“ pro stát i kvůli nutnosti cílit pomoc, kterou nyní není schopen posílat adresně, protože mu chybějí data.

Vláda v programovém prohlášení uvedla, že bude řešit dostupnost bydlení jak směrem k vlastnickému, tak i nájemnímu bydlení včetně bydlení sociálního. Za zásadní označila zrychlení stavebního řízení. Velký důraz vláda klade i na sjednocení a digitalizace procesů státu.

Bartoš v úterý zopakoval, že by Česko mělo spustit digitální peněženku na národní úrovni, takzvanou eDokladovku, která má sloužit k elektronickému prokazování totožnosti v Evropské unii, na přelomu let 2023 a 2024.

Chystá se zavedení jednotné státní domény gov.cz a jednotného vzhledu webových stránek státu, v březnu nebo v dubnu příštího roku by měla začít fungovat Digitální informační agentura.