ANO chce další mimořádnou schůzi k Fialově podílu v Podnikatelské družstevní záložně, řekl Havlíček

Opoziční hnutí ANO nechá svolat další mimořádnou schůzi k Podnikatelské družstevní záložně, v níž měl v minulosti podíl premiér Petr Fiala (ODS). V nedělních Otázkách Václava Moravce České televize to řekl místopředseda hnutí a dolní komory Karel Havlíček. Podle místopředsedy ODS a ministra dopravy Martina Kupky premiér Fiala už jasně sdělil, jak to s kontakty s kampeličkou bylo a není k tomu potřeba nic dalšího. Praha 15:03 24. března 2024

„Veřejnost dostala jasné odpovědi,“ řekl v nedělní televizní debatě Kupka. Opoziční iniciativu vnímá jen jako další snahu obstruovat. „Nepokládám to za efektivní ani správné,“ podotkl.

Záměr na svolání nové mimořádné schůze oznámili zástupci ANO tento týden na jiné mimořádné schůzi k bezpečnostním hrozbám, kterou inicioval koaliční tábor. Za bezpečnostní riziko pokládají údajné propojení ODS a Fialy s kampeličkou. Havlíček v neděli uvedl, že žádost o svolání schůze odevzdá ANO možná ještě před Velikonocemi. „Je pravda, že tímhletím směrem jdeme,“ uvedl.

K debatě o premiérově majetkovém podílu v Podnikatelské družstevní záložně se Sněmovna sešla z podnětu ANO začátkem února. Dolní komora tehdy s ohledem na postoj koaliční většiny zamítla návrh programu a schůze se neuskutečnila.

Předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová tento týden na koaliční schůzi k bezpečnostním hrozbám řekla, že skutečným rizikem je „nevyvrácené podezření na financování ODS a Institutu Petra Fialy z peněz vypraných v kampeličce pražské galerky“, která se údajně podílela na praní špinavých peněz a zpronevěře financí pro nákup pomoci pro Ukrajinu. Připomenula, že premiér Fiala v minulosti nezapsal podíl v Podnikatelské družstevní záložně do majetkového oznámení.

Ministerský předseda to v minulosti opakovaně označil za opomenutí a zdůvodnil tím, že měl v záložně běžný účet a neuvědomil si, že to znamená současně i podíl. Rozruch kolem vkladu v záložně označil za snahu opozice vyrobit kauzu za každou cenu. Prohlásil, že nemá co skrývat, nemá se za co stydět, a odmítl, že by se dopustil něčeho nelegálního.

ANO trvá na návrzích svých usnesení z února. Podle prvního z nich by Sněmovna měla vyzvat premiéra, aby zveřejnil svá daňová a majetková přiznání od roku 2011 a potvrzení banky o odeslání svých peněz do Podnikatelské družstevní záložny v roce 2015 a o jejich přijetí zpět v roce 2020. Druhý návrh se týkal zpřístupnění podkladů k financování politického think-tanku Pravý břeh - Institut Petra Fialy.