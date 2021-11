Fiala: Prezidentovy výhrady vůči jednomu z kandidátů na ministra trvají. Rozptýlit by je měly rozhovory

Premiér Petr Fiala (ODS) na tiskové konferenci před zámkem v Lánech poděkoval prezidentovi Miloši Zemanovi za jmenování a také všem lidem, kteří se nechali očkovat. Potvrdil také, že i nadále přetrvávají prezidentovy výhrady vůči jednomu z kandidátů na ministra. Nově jmenovaný premiér doufá, že pochybnosti hlavy státu rozptýlí právě rozhovor s kandidátem. Ty začnou v pondělí a skončit by měly 13. prosince. Lány (Kladensko) 12:35 28. 11. 2021 (Aktualizováno: 12:52 28. 11. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nově jmenovaný premiér Petr Fiala (ODS) na tiskové konferenci v Lánech | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„První, co bych chtěl v této funkci udělat, je, poděkovat těm občanům, kteří si uvědomují, že svoboda se také pojí s odpovědností. Mám na mysli všechny ty, kteří se nechali očkovat a chránit tak zdraví své i svých bližních,“ uvedl Fiala.

Fiala vyzval lidi, kteří se ještě nenechali očkovat proti covidu, aby tak učinili. Poděkoval lékařům a zdravotníkům za jejich práci.

Kritizoval současnou vládu premiéra Andreje Babiše (ANO) za to, jak postupuje v boji s covidem: „Nejsem spokojen s tím, jak se řeší současná situace kolem covid-19. Nejsem spokojen s tím, jaká vláda přijímá opatření a hlavně jakým způsobem je přijímá.“

Podle designovaného premiéra opatřením obyčejní lidé nerozumí. „Diví se a považují to za špatné rozhodnutí. A myslím si, že v takovýchto rozhodnutích není možné pokračovat,“ řekl. Budoucí vláda už je podle Fialy v kontaktu s Babišovým kabinetem ohledně covidových opatření.

„Každý den čelíme obrovské krizi, nejistotě lidí. Situace v některých nemocnicích je nesmírná obtížná a na hranici únosnosti. A to všechno dohromady nás musí vést k tomu, aby tu byla vláda, která se opírá o většinu v Poslanecké sněmovně, aby tu byla vláda, která má všechny možnosti rozhodovat, která má důvěru lidí a která má také kompetenci a odpovědnost, aby problémy řešila.“

Výhrady k ministrovi

Po skončení slavnostního jmenování jednal nový premiér s Milošem Zemanem. S prezidentem se Fiala podle svých slov obsáhle bavil o dalším postupu. Ocenil také, že se v situaci komplikované covidem hledá způsob, jak prezidentovy rozhovory s jednotlivými kandidáty na ministry uskutečnit.

„Pan prezident mě ujistil, že celé to kolečko skutečně od zítřka začne, bude to probíhat takovou formou zřejmě, jako jsem mluvil já s panem prezidentem. To znamená v různých místnostech prostřednictvím videorozhovoru,“ řekl v neděli Fiala. „Možná Hrad zvolí nějaké jiné řešení, které bude odpovídat hygienickým podmínkám,“ dodal.

Podle Fialy je podstatné, že rozhovory skončí 13. prosince, jak hlava státu řekla. Následně se Fiala má sejít se Zemanem znovu. Fiala předpokládá, že v polovině prosince by mohla být jmenovaná nová vláda.

Prezident má ale podle premiéra stále pochybnosti o jednom z kandidátů na ministra. Tím by měl být kandidát Pirátů na ministra zahraničí Jan Lipavský.

„Výhrady přetrvávají, nicméně věřím, že mohou být rozptýleny těmi rozhovory, které pan prezident povede, a já nemám v úmyslu nic na té nominaci, tak jak jsem ji podal, měnit,“ popsal Fiala.

Designovaný premiér ale věří, že „pan prezident bude přesvědčen všemi těmi kandidáty na ministry, že jsou kvalitní a že nakonec dospějeme ke jmenování vlády jako celku“.

„Věřím, že v zájmu této země je, aby klíčové ústavní instituce a klíčoví ústavní činitelé nebyli v rozporu a neřešili problémy jinak než dohodou v zájmu občanů České republiky. Jsme v tak vážné situaci, že si tady nemůžeme dovolit nějaké spory,“ dodal.

Priority vlády

Lídr koalice Spolu také představil priority své vlády. „Jsem si dobře vědom, že novou vládu bude čekat velmi složité období a spousta výzev, se kterými se budeme vyrovnávat. Hned na začátku musíme něco udělat se špatným hospodařením státu, opravit špatně připravený rozpočet, zabývat se rostoucími cenami energií, inflací a dalšími výzvami, které jsou aktuálně před námi,“ prohlásil Fiala.

Zároveň ale premiér chce, aby jeho kabinet byl „vládou změny pro budoucnost“. „To znamená, aby to byla vláda, která připraví potřebné změny, provede důchodovou reformu, udělá změny ve školském systému tak, aby vzdělání odpovídalo 21. století, infrastrukturní změny, abychom se vypořádali s digitalizací,“ vypočítával nově jmenovaný premiér.