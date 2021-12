Fiala po schůzce v Lánech: Prezident jmenuje vládu tak, jak jsem ji navrhl. Včetně Lipavského

Designovaný premiér Petr Fiala (ODS) se v pondělí sešel s prezidentem Milošem Zemanem. Po jednání řekl, že hlava státu jmenuje jeho vládu v pátek, a to včetně Jana Lipavského (Piráti) coby ministra zahraničí. Aktualizováno Praha 17:47 13. 12. 2021 (Aktualizováno: 18:27 13. 12. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Designovaný premiér Petr Fiala oznamuje, že prezident Miloš Zeman jmenuje novou vládu v pátek 17. prosince | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jsem velice rád, že můžu oznámit, že vláda české republiky bude jmenována tak, jak jsem ji navrhl panu prezidentovi. Pan prezident si uvědomuje situaci, ve které jsou čeští občané, a rozhodl se proto k tomuto státnickému kroku jmenovat vládu podle mého návrhu, který velice oceňuji,“ uvedl na tiskové konferenci Fiala.

Dodal, že Zeman trvá na svých výhradách vůči Lipavskému, ale údajně nechce zatěžovat vládní systém soudním sporem, který by nastal v případě kompetenční žaloby, kterou předseda ODS pohrozil.

„Pan prezident si nekladl podmínky. Bavili jsme se pouze o tom, že některé výhrady, které má k Lipavskému, budu brát na vědomí,“ řekl Fiala. Zároveň ujistil, že za členy nové vlády bude ručit.

Nový kabinet bude jmenován v pátek v 11.00 na zámku v Lánech. O důvěru chce vláda požádat ve Sněmovně v polovině ledna, až bude mít hotové programové prohlášení. Fiala předpokládá, že to bude v týdnu kolem 12. ledna. Místo lidoveckého kandidáta Zdeňka Nekuly, který je v izolaci kvůli nákaze covidem-19, pověří Zeman při jmenování vlády vedením zemědělství dočasně předsedu KDU-ČSL Mariana Jurečku.

Výsledek dnešní schůzky Fialy se Zemanem potvrdil i mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. „Prezident republiky Miloš Zeman jmenuje v pátek dne 17. prosince 2021 v 11.00 hodin na zámku v Lánech členy nové vlády České republiky,“ napsal na hradním webu.

Tvrdá debata

Fiala označil pondělní debatu s hlavou státu za velice otevřenou a místy i tvrdou. „To je ale způsob komunikace, který mi nevadí a který v zásadě oceňuji, pokud vede k dobrému řešení ve prospěch ČR a jejích občanů. Takovému řešení se nám dnes společně s prezidentem republiky Milošem Zemanem podařilo dosáhnout,“ komentoval setkání.

Dodal, že vládu přebírají v „nedobrém stavu“. Se svým tvrzením spojil inflační problémy, složitou mezinárodní situaci i stále trvající pandemii koronaviru.

S novou vládou plánuje Fiala připravit novou podobu návrhu rozpočtu. „Není možné mít rozpočet s tak velkým deficitem. Vláda musí reagovat na inflaci a musí udělat rozpočet, který je úspornější,“ odpověděl Fiala na otázku, zda bude koalice přebírat návrh rozpočtu vytvořený současnou vládou v demisi.

Kompetenční žaloba

Zemanovi hrozila kompetenční žaloba kvůli jeho dřívějšímu rozhodnutí, že do funkce ministra zahraničí nejmenuje navrhovaného Jana Lipavského. Prezidentův postoj tehdy okomentovali právníci a politologové oslovení serverem iROZHLAS.cz, kteří jej označili za „neústavní a naprosto absurdní“.

Experti odhadovali, že v případě, kdy by Fiala žalobu na hlavu státu podal, Ústavní soud by mu měl dát za pravdu.

Nehodlali ustoupit

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Ivan Bartoš v pondělním rozhovoru, který se konal před schůzkou Fialy a Zemana v Lánech, pro Radiožurnál uvedl, že věří, že se designovanému premiérovi podaří najít s prezidentem shodu a vlády bude jmenována podle původního návrhu.

Dále uvedl, že vylučuje ustoupení od návrhu Lipavského coby ministra zahraničí. „Jan Lipavský, a zaznělo to od Petra Fialy, předsedy i paní předsedkyně Pekarové Adamové, je kandidátem koalice. Reprezentuje náš společný program, který jsme si dali do programu koalice. Pan prezident nemá právo, a Ústava mu to ani neumožňuje, vetovat, jak to občas zaznívá v médiích. Není pro to žádný objektivní ani věcný důvod,“ řekl.

Babiš je rád

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) je rád, že prezident Zeman s designovaným premiérem Petrem Fialou (ODS) našli shodu a nová vláda bude jmenována v pátek. Odpověděl to na dotaz ČTK.

Prezidentovy výtky

Zeman se jmenováním Lipavského nesouhlasil kvůli čtyřem bodům. Jako důvody Hrad uvedl údajnou nízkou kvalifikaci, postoj k Izraeli a visegrádské čtyřce a Lipavského návrh, aby se příští Sudetoněmecké dny konaly v Česku.