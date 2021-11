Zeman by měl nového premiéra jmenovat příští pátek. Fiala odtajnil jména kandidátů na ministry

Kandidát na budoucího premiéra a lídr ODS Petr Fiala po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem oznámil jména členů vlády. Výhrady měl prezident podle Fialy k jedné osobě na seznamu, konkrétní jméno sdělovat nechtěl. „Jmenovat mě do funkce premiéra chce prezident v pátek 26. listopadu,“ pokračoval Fiala. A dodal, že k tomu má dojít v Lánech. Kdy bude Zeman propuštěn z nemocnice, zatím není jasné. Aktualizujeme Praha 16:52 17. 11. 2021 (Aktualizováno: 17:14 17. 11. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda ODS Petr Fiala | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Prezident chce jmenovat Fialu do funkce premiéra příští pátek, v dalších deseti dnech se chce sejít s kandidáty na ministry. Potom vládu jmenuje.

Fiala také podotkl, že ho chce prezident jmenovat v „důstojných podmínkách“. „S panem prezidentem jsme vedli standardní rozhovor, seděl v křesle. Jeho zdravotní stav se nepochybně zlepšuje,“ popsal. Kdy ale prezidenta z nemocnice propustí, neví.

Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček ve středu odpoledne napsal ČTK, že propuštění prezidenta z nemocnice lze očekávat ve velmi blízké době. Podle mluvčí Ústřední vojenské nemocnice Jitky Zinke se zatím o termínu nejednalo.

Zeman měl podle Fialy výhrady pouze k jednomu jménu. „Nebudu to konkretizovat. Jsem přesvědčen, že to bude dobrá vláda a všichni jsou kvalitní kandidáti,“ řekl. Dodal, že není připravený „uvažovat o náhradníkovi“. Podle lídra ODS by Česko mohlo mít novou vládu do tří týdnů.

Navrhovaní členové vlády Premiér - Petr Fiala (ODS, Spolu)

První místopředseda vlády a ministr vnitra - Vít Rakušan (STAN, PirSTAN)

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí - Marian Jurečka (KDU-ČSL, Spolu)

Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj - Ivan Bartoš (Piráti, PirSTAN)

Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví - Vlastimil Válek (TOP 09, Spolu)

Ministr financí - Zbyněk Staňura (ODS, Spolu)

Ministr zahraničních věcí - Jan Lipavský (Piráti, PirSTAN)

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy - Petr Gazdík (STAN, PirSTAN)

Ministr kultury - Martin Baxa (ODS, Spolu)

Ministr spravedlnosti - Pavel Blažek (ODS, Spolu)

Ministr průmyslu a obchodu - Věslav Michalik (STAN, PirSTAN)

Ministr zemědělství - Zdeněk Nekula (KDU-ČSL, Spolu)

Ministryně obrany - Jana Černochová (ODS, Spolu)

Ministr dopravy - Martin Kupka (ODS, Spolu)

Ministryně životního prostředí - Anna Hubáčková (KDU-ČSL, Spolu)

Ministr pro evropské záležitosti - Mikuláš Bek (za STAN, PirSTAN)

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace - Helena Langšádlová (TOP 09, Spolu)

Ministr, předseda legislativní rady vlády - Michal Šalomoun (za Piráty, PirSTAN)