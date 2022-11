Fiala po návratu z Kyjeva: Situace s vývozem obilí je vážná. Namístě jsou i sankce vůči Bělorusku

Cestu k obnovení dodávek obilí z ukrajinských černomořských přístavů je podle premiéra Petra Fialy (ODS) třeba nalézt za pomoci zemí, které se podílely na porušené dohodě, tedy Ukrajiny a Turecka. Uvedl to po příletu z cesty českých ministrů do Kyjeva.

Zástupci české vlády vystupují z letadla po návratu z návštěvy Kyjeva. Zprava ministr vnitra Vít Rakušan, premiér Petr Fiala a ministryně obrany Jana Černochová. Vlevo ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Druhý zleva je velitel 24. základny dopravního letectva Jaroslav Falta

Fiala sdělil, že cesta osmičlenné vládní výpravy splnila svůj účel a byla přínosem pro Českou republiku i podporu Ukrajiny. „Budeme dál pokračovat ve vojenské a humanitární pomoci,“ uvedl s tím, že Česko bude působit v tomto směru i na ostatní země.

„Přijížděli jsme tam v situaci, kdy byl Kyjev, stejně jako další ukrajinská města, znovu vystaven útokům ze strany Ruska. Měli jsme možnost vidět obytné budovy, které byly zničeny při posledních raketových útocích. Byly tam oběti na životech. Na tom všem jsme si znovu připomenuli, čím ukrajinský národ prochází, co je jeho každodenní realita. O to víc je důležitá naše podpora.“

O to důležitější je naše pomoc a podpora, abychom Ukrajinu v jejím spravedlivém boji posílili.



Cesta měla ještě jeden cíl –⁠ prohloubit spolupráci našich zemí. Mluvili jsme s ukrajinskými kolegy o konkrétních oblastech, ve kterých chceme spolupracovat. (2/3) — Petr Fiala (@P_Fiala) November 1, 2022

Ukrajina se podle premiéra přihlásila k tomu, že bude vytvářet dobré podmínky pro české podnikatele. Největší poptávka je v odvětví dopravy, zdravotnictví či energetiky včetně jaderné.

„Je to velká příležitost a my z tohoto místa vyzýváme české firmy, které o to mají zájem, ať toho využijí,“ konstatoval s tím, že na jaře se sejde komise pro prohlubování spolupráce v průmyslu.

Sankce vůči Bělorusku

„Situace je vážná, budeme na ni muset reagovat,“ uvedl Fiala k situaci s dovozem obilí z Ukrajiny. „Co se podařilo domluvit, cesta pro zemědělské produkty, je velice důležité pro spoustu zemí severní Afriky a Asie. Že Rusko dohodu nedodržuje, je vážná věc. Musíme nalézt cestu za pomoci těch, co se na dohodě podíleli, což je Turecko a Ukrajina.“

Jak dodal, mezinárodní společenství si nemůže dovolit destabilizaci například v pásu severní Afriky.

Co se sankcí týče, představitelé českého státu jsou podle Fialy neustále v kontaktu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. „Víme, že sankce fungují, je nepochybně potřeba v nich pokračovat a Rusko dostávat do stále větší izolace,“ řekl Fiala s tím, že se zvažuje i o zavedení sankcí vůči Bělorusku.

„Určité sankce už vůči Bělorusku jsou. Není možné, aby se přidávalo k ruské politice nebo Rusko mělo příležitost unikat z dopadu sankcí prostřednictvím státu, jako je Bělorusko,“ vysvětlil. Diskuse o sankcích v EU podle něj není u konce a vzhledem k porušování mezinárodních dohod ze strany Ruska je nutné zvažovat, zda nynější podoba sankcí dostačuje.

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti) k sankcím vůči Bělorusku doplnil, že tamní ekonomika je s ruskou velmi propojená. „Útoky na Ukrajinu navíc probíhají i z běloruského vzdušného prostoru,“ uvedl.

Připomněl i to, že česká vláda podniká také konkrétní opatření, jak pomáhat konkrétním lidem, třeba běloruským studentům v mezinárodních stipendijních programech.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) diskutovala v Kyjevě možnost třítýdenních kurzů pro ukrajinské vojáky organizovaných ČR i možnost dalších návazných kurzů. Jednala i o založení podniku, který by se podílel na opravách ukrajinské vojenské techniky.

S opravou a obnovou poničené infrastruktury na Ukrajině může podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) pomoct řada humanitárních programů, jednal i o možnostech pro uprchlíky v případě, že konflikt s Ruskem bude pokračovat.

Čeští ministři v čele s Fialou jednali v Kyjevě s ukrajinskou vládou a prezidentem Volodymyrem Zelenským. Cesta měla vyjádřit jasnou podporu Ukrajině bránící se ruské invazi a rovněž podpořit ukrajinské ambice vstoupit do Evropské unie a Severoatlantické aliance.

Členové obou kabinetů jednali také o poválečné obnově Ukrajiny. Česká delegace přijela do Kyjeva krátce poté, co se ukrajinská metropole opět stala terčem ruského vzdušného útoku.