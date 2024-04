S americkou stranou budeme řešit bezpečnostní situaci ve světě a podporu Ukrajiny, tvrdí Fiala

Premiér Petr Fiala (ODS) se při své návštěvě Spojených států chce bavit zejména o bezpečnosti a ekonomické spolupráci, řekl v pátek Radiožurnálu a serveru iROZHLAS.cz. Oznámení o jeho přijetí v Bílém domě zveřejnila mluvčí amerického prezidenta v březnu, téměř přesně pět let po poslední návštěvě českého premiéra, kdy USA navštívil Andrej Babiš (ANO). Rozhovor Praha 17:46 12. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Petr Fiala (ODS) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co je pro vás hlavní cíl cesty do Spojených států a setkání, která vás čekají? Co budete považovat za úspěch?

Hlavní cíl návštěvy je určitě potvrdit nadstandardnost a sílu česko-amerických vztahů a úzkou spolupráci mezi našimi zeměmi. Témata jsou také, myslím, jasná – je to bezpečnostní situace ve světě a v Evropě, podpora Ukrajiny.

Další peníze na munici pro Ukrajinu, schválila vláda. Fiala odmítl komentovat post velvyslance v Moskvě Číst článek

Téma, které bych také chtěl hodně diskutovat, je naše spolupráce v ekonomické oblasti, protože si myslím, že i tam se objevuje prostor pro posílení vzájemných vztahů. Není už to jenom tak, že americké firmy investují v České republice, ale máme i české firmy, které zaměstnávají lidi ve Spojených státech a investují tam.

Spojené státy patří k našim nejvýznamnějším obchodním partnerům v mimoevropském prostoru, proto je posílení vzájemného obchodu důležité. Určitě ale hlavním tématem bude bezpečnost a situace ve světě.

Budete se snažit získat třeba i prezidenta Bidena pro českou iniciativu nákupu munice pro Ukrajinu?

K české iniciativě se připojila řada zemí, ale myslím, že Spojené státy mají jiný úkol a naprosto zásadní – bez podpory Spojených států nemůže být Ukrajina dlouhodobě úspěšná. Evropské země se snaží pomáhat v tuto chvíli, jak to jen jde. Česká iniciativa je klíčová pro následující období, abychom dokázali dodat Ukrajině potřebné množství dělostřelecké munice.

Borrell apeloval na USA kvůli podpoře Ukrajiny. Výsledku války podle něj určí letošní jaro a léto Číst článek

Role Spojených států je ale v celkové podpoře Ukrajiny naprosto zásadní a určitě se o tom budeme bavit, protože Ukrajina nevede boj jenom za sebe a za svou nezávislost. Současně bojuje i za bezpečnost Evropy, ale i za podobu světového řádu, na kterém nám záleží, aby se udržel. To znamená, že to určitě je společné téma pro rozhovory s americkou stranou.

Co očekávat od schůzky s prezidentem Bidenem i na té osobní úrovni? Co vás třeba spojuje?

Já jsem měl dvakrát možnost krátce potkat pana prezidenta Bidena a vždy velmi oceňoval v těch pár větách, které jsme si mohli vyměnit, roli České republiky. Dobře věděl, jakou roli sehráváme v Evropě a jak podporujeme Ukrajinu v jejím boji.

Tady budeme mít další prostor na debatu. Věřím, že i toto setkání bude přínosné nejen pro česko-americké vztahy, ale i pro vztahy mezi Spojenými státy a Evropou.