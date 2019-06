Předseda ODS Fiala: Fakt si tady někdo myslí, že máme platit Babišovo podnikání?

Nejen čeští politici teď řeší závěry předběžné zprávy auditorů Evropské komise, podle kterých je premiér této země ve střetu zájmů už od 9. února 2017. Je cílem opozice a ODS, aby padla menšinová koaliční vláda ANO-ČSSD? „Ano,“ odpovídá v Interview Plus předseda ODS Fiala. Jak se občanští demokraté staví k „dotační kauze“ předsedy vlády Andreje Babiše (ANO)? Jaký bude další scénář a proč podporuje demonstrace v ulicích Česka? interview plus Praha 7:55 7. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Dovedeme si představit pokračování současné koalice s jiným premiérem. Musíme respektovat výsledky voleb a parlamentní většinu. Sice se mi to nelíbí, ale budu dělat vše pro to, aby to po příštích volbách dopadlo jinak.“ | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas Plus

„Jsme přesvědčeni, že Andrej Babiš, jako osoba s tímto střetem zájmů i s tolika trestními podezřeními, nemůže vykonávat funkci předsedy vlády. Místo toho, abychom se bavili o opravdu důležitých věcech, tak tady měsíce hovoříme o různých problémech Babiše. To zatěžuje kvalitu politiky, vládu i celou zemi,“ říká Fiala.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Michaela Rozsypala

Vláda bez Babiše?

Předseda ODS přiznává, že jde o osobní problém premiéra. „Dovedeme si představit pokračování současné koalice s jiným premiérem. Musíme respektovat výsledky voleb a parlamentní většinu. Sice se mi to nelíbí, ale budu dělat vše pro to, aby to po příštích volbách dopadlo jinak.“

Byla by pak v čele „obnoveného kabinetu“ akceptovatelná například současná ministryně financí Alena Schillerová (za ANO)? Fiala neodpověděl jednoznačně, ale bral by to jako „nějaký krok k nápravě situace, kterou dnes máme“. „Záleželo by na tom, jak by se taková vláda postavila k Babišovu střetu zájmů a nakolik by ji dál mohl ovlivňovat… Hlavní problém je ale osobní a týká se premiéra a jeho podnikání,“ řekl.

Nové stáje i modernizace lesních školek. V druhém auditu se hraje o dotace pro Agrofert za 63 milionů Číst článek

Předseda občanských demokratů vyjádřil pochybnosti, že předseda vlády v takovéto situaci může v Bruselu vůbec něco úspěšn vyjednat. „Stojíme před otázkou, jestli člověk, který řekne, že evropští auditoři byli nekompetentní, neprofesionální a všechno je spiknutí… může vůbec přijet do Bruselu a úspěšně, ve prospěch našich občanů, něco za Českou republiku vyjednat,“ uvádí.

Platíme jeho podnikání

„Fakt si tady někdo myslí, že mají občané platit podnikání Andreje Babiše? Že se máme podílet na dotacích jednoho z největších holdingů v Česku? To si opravdu někdo myslí?“ ptá se předseda ODS.

Nemá ani žádné pochybnosti o tom, že by předběžná zpráva Evropské komise byla jiná než ta konečná, jak se snaží argumentovat mnozí politici koalice. „Evropská komise popisuje střet zájmů premiéra. My o něm víme. Auditoři popisují, že je to v rozporu s pravidly Evropské unie, podle kterých se přidělují dotace. Těmto závěrům nepochybně věřím.“

Fiala dále říká, že pokud se lze dočíst, že premiér má vliv i na svěřenské fondy, které jednají v jeho zájmu, tak je podle něj přece jasné, že jako premiér má vliv i na to, jak se dotace rozdělují. „Chápe to Evropa, chápeme to my. Nechápe to Babiš a jeho hnutí. Pak je musíme volat k zodpovědnosti,“ uvádí.

Premiér už mnohokrát zopakoval, že se žádný podvod nestal a že stát nebude muset Evropské unii vracet žádné peníze. Co na to ODS?

‚Nestoudná politika‘

„Pokud byly evropské dotace Agrofertu propláceny českým státem, tak je musí někdo zaplatit. A budou to čeští daňoví poplatníci, nikdo jiný. To je naprosto nehorázné. Tady se na lidi valí jedna byrokratická překážka za druhou… a současně jeho vláda chce, aby mu lidé zaplatili jeho podnikání. Je to nestoudná, nehorázná politika, se kterou se nehodláme smířit,“ zlobí se Petr Fiala.

Předseda ODS komentoval i demonstrace, které plní náměstí Česka: „Mám velký respekt k lidem, kteří začali vyjadřovat svou nespokojenost, nesouhlas s politikou Babiše a s narušováním základních pravidel,“ dodává.

Více si poslechněte v přiloženém audiozáznamu Interview Plus. Ptal se Michael Rozsypal.