Když nás Babiš pozval do vlády, byla už sestavena. Byl to jen mediální trik, tvrdí šéf ODS Fiala

Ve stínu prezidentských voleb si občanští demokraté zvolili nové vedení v čele s předsedou Petrem Fialou. Ten od delegátů ostravského kongresu získal 93 procent platných hlasů. „Výsledek je pro mě překvapení i povzbuzení, ukazuje se, že naši členové podporují cestu poctivé, programové a hodnotové politiky a já jsem tomu velmi rád," říká Fiala. Praha 18:25 15. ledna 2018

Petr Fiala zdůrazňuje také, že ODS není stranou jednoho muže, ale probíhá v ní živá vnitrostranická diskuze.

„Jsme hodnotově ukotvená strana, ale někteří členové preferují konzervativnější pozice a jiní zas liberální. Výsledkem vnitrostranické debaty je pak jednotná politika, která je srozumitelná pro voliče. A pro tu jsem získal mandát,“ dodává ve vysílání Českého rozhlasu Plus staronový předseda, kterému nevadí, že ve volbě neměl protikandidáta.

15.1.2018 Interview Plus Petr Fiala, který byl opět zvolen předsedou ODS, mluví o vládě Andreje Babiše i plánu na získání mladých voličů

„Čtyři roky poslouchám, jak mě někdo vystřídá, jak ODS půjde jinou cestou. Ale ona nejde. Držíme slovo, máme jasnou politiku a jdeme dál,“ tvrdí.

ODS by chtěl více otevřít mladým a talentovaným lidem a být pro ně stranou číslo jedna místo Pirátů. „Z hlediska počtu mladých voličů jsme nebyli daleko za nimi, vidím to ale jako velký úkol. Nesmíme tabuizovat témata, která mladé zajímají, ať už kvalita životního prostředí nebo vzdělání. Je možné dát nové důrazy, aby je to zaujalo,“ uvádí.

Obecné referendum je levicové

Za dobrý způsob, jak přilákat mladé voliče, naopak Fiala nepovažuje téma obecného referenda. „Dostal jsem mandát pro hodnotovou politiku, která se nepodbízí a nedělá marketingové ústupky. Jsem velký stoupenec parlamentní demokracie, ale nemám nic proti jednorázovým referendům k důležitým otázkám, třeba o přijetí eura,“ vysvětluje.

„Obecné referendum je levicový recept, který nefunguje. Je to populistický nástroj, který kvalitu demokracie nijak nevylepšuje a zkušenosti ze zahraničí jsou v tomto směru zjevné. Podívejme se třeba na Slovensko,“ doplňuje.

Občanští demokraté na kongresu přijali usnesení, které doporučuje zachovat dosavadní postoj k vyjednávání o vládě a v žádném z pokusů nepodpořit menšinovou vládu hnutí ANO. „Nesnaží se sestavit většinovou vládu, jak to odpovídá duchu naší ústavy. Od počátku chystá jednobarevnou vládu Andreje Babiše, pro kterou se ani nesnaží získat podporu,“ tvrdí Fiala.

„Rozhodli se, že budou s třiceti procenty vládnout sami, ale to nejde. Je to možné jen proto, že jim k tomu žehná prezident Zeman,“ dodává. „Po volbách nám prezident a současný premiér oznámili, že tu bude jednobarevná vláda. A ve chvíli, kdy mě Andrej Babiš vyzýval, ať jdeme do vlády, tak byla už de facto sestavena. Byl to jen mediální trik.“

Fiala připomíná, že ODS hned po volbách ve Sněmovně předložila balík šesti zákonů, ale vláda většinu z nich odmítla. „Pokud by se hnutí ANO opravdu cítilo být naším přirozeným partnerem, tak je mohlo podpořit. Proč neodložit eRecepty, nezrušit zbytečnou daň z nabytí nemovitosti nebo nezaručit dvě procenta výdajů na obranu?“