Předseda ODS Fiala: Nabízíme lidem změnu české politiky a já chci být jejím lídrem

Může ODS zvítězit v příštích parlamentních volbách a zajistit si tak právo sestavovat příští vládu? Pokud ano, jaký trumf drží v rukávu? Čím chce prorazit pověstný skleněný strop, který ji omezuje na slabou polovinu voličské podpory oproti hnutí ANO Andreje Babiše? Na to se ptala Marie Bastlová předsedy ODS Petra Fialy. dvacet minut radiožurnálu Praha 21:33 28. ledna 2020

Podle lednového průzkumu agentury STEM by ODS dalo hlas 12,5 % voličů, i přes to by ale chtěli být občanští demokraté po volbách do parlamentu vládnoucí stranou.

Předseda ODS Petr Fiala: Nabízíme lidem změnu české politiky a já chci být jejím lídrem

„Mně jsou průzkumy do značné míry lhostejné, protože se v nich neodráží skutečná realita a ODS má v každých volbách mnohem lepší výsledky, než ukazují volební průzkumy,“ tvrdí Fiala.

„Ano, Andrej Babiš má náskok. My se to snažíme změnit, snažíme se lidi přesvědčit, že naše politika je lepší. Budeme dělat slušnou, kompetentní, normální politiku a skončíme tady s tou populistickou, levicovou prázdnotou politického marketingu, který tu předvádí jeho hnutí,“ komentuje znovu zvolený předseda to, že podle stejného průzkumu má premiérovo hnutí ANO téměř o 20 % více než ODS.

„Jako jediní máme šanci být lídrem politické změny v České republice,“ vyhlašuje Fiala. Podle něj má jeho strana šanci na to, aby volby do parlamentu, které se budou konat v roce 2021, vyhrála. Dosáhnout toho chce pěti kroky, které představil na 29. kongresu ODS 18. ledna.

„Budeme dělat všechno pro to, abychom lidi přesvědčili, že my jsme ti, kteří mají rozdávat karty. Máme na to necelé dva roky. Už v únoru vyjíždím na cestu po České republice. Navštívím všechny okresy a budu s lidmi mluvit přímo,“ vyhlašuje předseda občanských demokratů.

Pokud by se to podařilo, v řadách ODS je prý dostatek odborníků na posty ministrů: „Mně se nestane jako Andreji Babišovi, že nejsem schopen vybrat ministra na resort dopravy a musím si vymýšlet nějaké pohádky o tom, jak budu slučovat ministerstva. Pro každou oblast máme řadu odborníků, kteří ji mohou reprezentovat. Chtěl bych vidět jinou stranu, která má tolik osobností a tolik schopných lidí, aby mohla vstoupit do vlády.“

Cíle pro letošní krajské a doplňovací volby do senátu jsou podle Petra Fialy jasné: „Chceme obhájit pozici lídra v senátu a uspět v krajských volbách tak, abychom mohli některé kraje řídit. Zatím bohužel ta situace taková není, protože ODS nemá ani jednoho hejtmana, ale jsem přesvědčen, že po těchto krajských volbách tomu bude jinak.“