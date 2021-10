Fiala: Neumím si představit, že by sněmovnu vedl někdo z ANO. S Babišem o vládě jednat nebudu

Koalice Spolu jako těsný vítěz voleb, dohoda o sestavení většinové vlády, prezident Miloš Zeman ve špatném zdravotním stavu v nemocnici. To jsou okolnosti, za kterých se teď pod sněmovních volbách rodí nová česká vláda. „Vylučuji to, že bych jednal o sestavení nové vlády s Andrejem Babišem,“ řekl ve vysílání Radiožurnálu Petr Fiala, předseda ODS a lídr vítězné koalice Spolu. ROZHOVOR Praha 10:22 11. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předvolební debata v Českém rozhlase. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kdy a s kým se v pondělí sejdete k sestavování vlády?

Budu mít vyjednávání celý týden, budeme postupovat v jednotlivých krocích. Dnes a zítra se spíš budu věnovat diskusím uvnitř strany a naší koalice. Předpokládám, že v úterý sestaví naše jednotlivé strany nové vedení poslaneckých klubů. Zhruba od středy bychom chtěli, jako koalice Spolu a koalice Pirátů a Starostů, začít pracovat na harmonogramu přípravy programu příští vlády.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor Radiožurnálu s Petrem Fialou

V pondělí jste se měl v plánu obrátit na prezidenta s žádostí o schůzku. Miloš Zeman je od neděle na oddělení intenzivní péče v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Jak ta hospitalizace mění vaši situaci? Budete ho nějakým způsobem kontaktovat, nebo vyčkáte?

Teď skutečně počkám, myslím si, že je to lidsky pochopitelné. Nevíme, jak vážný je zdravotní stav pana prezidenta. Když je na jednotce intenzivní péče, asi není možné se s ním scházet. Vyčkám, až budou zprávy o tom, že se zdravotní stav pana prezidenta zlepšil, což mu přeji. Pak samozřejmě budu rád, když se budeme moci setkat, je to důležité pro všechny další kroky, které je v České republice potřeba udělat.

Jak dlouho chcete čekat?

Teď není situace, která by nás nutila jednat urgentně rychle. Nová sněmovna se může sejít ve chvíli, kdy ji svolá pan prezident. Musí se ale sejít nejpozději 30 dní od skončení voleb, takže tady nějaký limit je. Stejně tak teprve ve chvíli, kdy je ustavena nová sněmovna, podává vláda demisi. Takže máme nějaký časový prostor, ve kterém můžeme jednat, aniž bychom potřebovali aktivní kroky pana prezidenta.

Ten prostor samozřejmě využijeme. Pracujeme prakticky od volebního večera na tom, abychom vyslyšeli silný mandát voličů a sestavili vládu změny. Teď se budeme všichni těšit a věřit, že se zdravotní stav pana prezidenta zlepší.

VIDEO: Je velmi pravděpodobné, že Petr Fiala bude premiérem, řekl ministr Havlíček Číst článek

Včera prezident zhruba hodinu před převozem do nemocnice přijal v Lánech Andreje Babiše. Hnutí ANO, jehož je šéfem, skončilo ve volbách těsně druhé. Dá se z toho usuzovat, že chce Zeman pověřit sestavením vlády Andreje Babiše? Máte nějaké informace o tom, co se na té schůzce řešilo?

Takové informace nemám. Já v tom opravdu nevidím moc smysl, většina v Poslanecké sněmovně je naprosto jasná. Je tam 108 poslanců, to ani není těsná většina, kteří jsou připraveni podpořit koaliční vládu koalice Spolu a Pirátů se STAN. Ten úmysl jsme deklarovali a podepsali v našem memorandu už bezprostředně po volbách, není to žádné překvapení. I před volbami jsme toto slibovali voličům, podle toho taky jednáme.

Většina je jasná, jsme v parlamentní demokracii. Mělo by to být tak, že sestavením vlády bude pověřen ten, kdo je schopen takovou většinu dát dohromady.

Andrej Babiš v nedělním videu na sociálních sítích řekl, že vás chce oslovit kvůli jednání o sestavení vlády. Oslovil vás už? A co mu případně na takový návrh řeknete.

Nevidím v tom žádný smysl a vylučuji to, že bych jednal o sestavení nové vlády s Andrejem Babišem nebo s kýmkoliv jiným než s koalicí Pirátů a STAN. Řekli jsme to jasně hned po volbách, k tomu jsme se zavázali a to taky dodržíme.

Jsem připraven jednat s hnutím ANO, a ta jednání v příštích týdnech určitě budou probíhat, o uspořádání nové sněmovny. Respektuji sílu hnutí ANO, kterou jim dali voliči. Ale naprosto vylučuji jakékoliv jednání o vládě, to opravdu smysl nedává.

Babiš zůstane ve sněmovně, i kdyby ANO skončilo v opozici. ‚Zkrátka to nevzdám,‘ vzkázal Číst článek

Zbyněk Stanjura z ODS, šéf volebního štábu koalice Spolu, řekl v rozhovoru pro Seznam Zprávy, že pokud bude ANO jednání o vládě zdržovat, riskuje, že jeho poslanci zůstanou ve sněmovně bez funkcí. Zajímala by mě ta hlavní funkce, tedy předseda nové sněmovny. Tento člověk by v případě neschopnosti prezidenta vykonávat úřad mohl sehrát důležitou roli. Existuje vůbec možnost, že by toto místo obsadil někdo z hnutí ANO?

Jsme si dobře vědomi důležitosti funkce předsedy Poslanecké sněmovny, jsme si ale vědomi i toho, že řada pozice ve sněmovně má být obsazena poměrným systémem. Odpovím na vaši otázku úplně otevřeně: nedovedu si představit, že by to byl někdo z hnutí ANO.

Které resorty ve vládě by obsadila koalice SPOLU a kdo by stanul v jejich čele? Je pro vás třeba někdo z kandidátů Pirátů a STAN už teď nepřijatelný?

Ne, to by byla špatná politika, to je přesně ta politika, kterou dělat nechci, o které jsem řekl voličům, že ji změníme. Nejprve se musíme bavit o programových věcech, domluvili jsme se, že první jednání budou o programu. Na čem se shodujeme, kde se lišíme. A tam, kde se lišíme, musíme najít rozumné východisko.

O personálních věcech jsme vůbec nemluvili, myslím, že to je až ten poslední krok. Máme spoustu osobností a lidí, kteří jsou schopni zastávat pozice ministrů a členů vlády, v obou koalicích je takových lidí plno. Pojďme se nejprve bavit o programu, o tom, co uděláme s touto zemí v jednotlivých politikách. Pak teprve o tom, kdo to bude dělat.