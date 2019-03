Teď pro Česko není výhodné přijmout euro, musíme mít svobodu rozhodování, říká předseda ODS Fiala

Kdybych někomu před 10 lety řekl, že velká členská země bude vystupovat z Unie, tak mě bude považovat za blázna. Dnes jsme součástí tohoto krizového procesu a potřebujeme provést změny a reformy, aby se už nic takového neopakovalo, řekl předseda ODS Petr Fiala v Interview Plus. Praha 17:23 7. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda ODS Petr Fiala | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Představujeme si Evropu, která toho bude dělat méně, ale bude to dělat efektivněji. Která – a to je podstatné – opustí ideu, že všichni musí dosáhnout stejného stupně integrace. Chceme, aby všichni nemuseli přijímat všechno a ve stejném čase,“ přibližuje Fiala.

Konkrétně je prý třeba provést právní úklid a omezit množství předpisů a nařízení, které z Unie přichází, a naopak posílit volný trh a dál vyjednávat s nečlenskými zeměmi o rozšíření zóny volného obchodu, a to například se Spojenými státy.

Dále Fiala zmiňuje potřebu efektivněji chránit vnější hranice Unie nebo usilovat o to, aby zemědělské dotace využívali malí a střední zemědělci, a ne velké koncerny, jak to prý dnes v Evropě prosazuje vláda Andreje Babiše (ANO).

Fiala zdůrazňuje princip vícerychlostní Evropy, který se mimo jiné týká například otázky přijetí společné evropské měny. Česká republika se sice k zavedení eura zavázala, ale měli bychom mít svobodu rozhodnout, zda a kdy euro přijmout.

„Momentálně není vstup do eurozóny pro Česko výhodný a není nic, co by nás k tomu nutilo. Kromě toho jsem přesvědčen, že eurozóna vykazuje takové strukturální problémy, které dokud se neodstraní, tak nebude fungovat dobře,“ doplňuje s odkazem na problémy Řecka nebo Itálie.

EU ponižuje Británii

V zájmu České republiky je podle Fialy to, aby Evropská unie dosáhla dohody s Velkou Británií o brexitu, který je prý důkazem krize evropské integrace: „Pokud si z brexitu nevezmeme poučení, tak to dopadne špatně pro celou Unii. A to já nechci.“

Příčinou brexitu byl prý pocit Britů, že se v Evropské unii rozhoduje špatně a proti britským zájmům. Protiintegrační nálady jsou ale na vzestupu i v dalších zemích, a často je to navíc spojeno i s nárůstem extrémních politických sil.

Fiala se domnívá, že se Unie snaží Velkou Británii ponížit, a to tím, že se nepokračuje v jednáních. „Dohoda, která není akceptována oběma stranami, tak není dohoda. V britském parlamentu pro ni není podpora a premiérka Mayová chce dál jednat,“ doplňuje s tím, že Unie by na to měla přistoupit.