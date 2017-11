Fiala znovu kandiduje do vedení sněmovny. 'Já pro něj hlasoval, vítěz by měl být velkorysý,' říká Vondráček

Poslanci budou volit posledního místopředsedu Poslanecké sněmovny. Vybírají z jediného kandidáta, kterým je předseda ODS Petr Fiala. Podle občanských demokratů jejich lídr minulý týden neuspěl kvůli hlasovací většině hnutí ANO, komunistů a SPD. Předseda dolní komory Radek Vondráček z ANO však tvrdí: Fiala by měl být zvolen, sám jsem pro něj hlasoval. Praha 11:37 28. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda ODS Petr Fiala kandiduje znovu na post místopředsedy sněmovny | Zdroj: ČTK

„Volil jsem ho v prvním i druhém kole. Myslím, že zvolen by být měl. Musím přesvědčit své kolegy. Je pravda, že pan Fiala se na adresu ANO nevyjadřoval nějak pozitivně. Dost se vymezoval a napadal, ale k dalšímu fungování sněmovny tyto spory nepomůžou,“ řekl serveru iROZHLAS.cz šéf sněmovny Radek Vondráček z hnutí ANO.

O obsazení postu pátého místopředsedy rozhodnou zákonodárci v tajné volbě už podruhé. Fiala má zajištěnou podporu Pirátské strany, lidovců, TOP 09 a hnutí STAN.

Hnutí Tomia Okamury už avizovalo, že stejně jako při posledním hlasování předsedu ODS nepodpoří. Rozhodnou tak nejspíš hlasy komunistů a hnutí ANO.

„Vítěz by měl být velkorysý a z hlediska volebního výsledku má ODS nárok na toto místo. Jestliže jsme řekli, že budeme féroví, vzdáme se vlastních dvou míst, tak tam to místo mají. A jestli si vybrali pana Fialu, tak je to vůle ODS a my bychom ji měli respektovat,“ doplnil Vondráček.

Ostatní čtyři místopředsedy dolní komory zvolili poslanci minulý týden. Stali se jimi Vojtěch Pikal (Piráti), Tomio Okamura (SPD), Vojtěch Filip (KSČM) a Jan Hamáček (ČSSD).

Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek po volbě prohlásil, že bude apelovat na členy klubu, aby Fialu z ODS do vedení sněmovny v příští volbě podpořili.