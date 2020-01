Důležité je, aby nekandidovali kočkopsi jen proto, že se máme spojovat, říká staronový předseda ODS Fiala

Občanští demokraté budou v následujících letech obhajovat pozici lídra v Senátu. Během krajských voleb se pak pokusí získat vlastní hejtmany například ve Středočeském, Královéhradeckém nebo Jihomoravském kraji. V rozhovoru pro Radiožurnál to uvedl na sobotním kongresu v Praze zvolený staronový předseda ODS Petr Fiala. Nevyloučil přitom ani volební spolupráci s jinými politickými stranami, zatím však bez konkrétních plánů. Rozhovor Praha 6:30 19. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Staronový předseda ODS Petr Fiala | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Byl jste jediným kandidátem v sobotní volbě. Vypovídá to o vašich kvalitách v roli předsedy, anebo trochu i o tom, že ODS nemá nové tváře?

ODS má spoustu osobností i nové tváře. Ukazujeme to v každých volbách, kdy na našich kandidátkách jsou lidé, kteří přicházejí do ODS a chtějí s ní spojit svoje jméno. Těch osobností v ODS je celá řada. Ale myslím, že to spíš vypovídá o tom, že cesta, kterou ODS nabízím a kterou vedu, má podporu členů členské základny.

Ono to není samo od sebe. Objížděl jsem regionální sněmy. Získal jsem všech 14 nominaci po diskusích o tom, kam chci Občanskou demokratickou stranu vést. A to se odráží v tom, že jsem byl nakonec jediným kandidátem. Ale na to, proč jsem byl zvolen a proč jsem byl zvolen s takto silnou podporou, je potřeba ptát se delegátek a delegátů. Nesmírně si toho vážím. Nepovažuji to za samozřejmé. Nakonec po šesti letech v čele politické strany mít takto silný mandát je zavazující a mám z toho radost.

Ve svém dlouhém projevu jste mluvil o tom, že chcete přivézt občanské demokraty do vlády. Nicméně ODS v tuto chvíli nemá úplně stoupající preference, spíše stagnují. Co tedy chcete změnit, co udělat jinak, aby preference začaly skutečně růst?

Pro mě jsou důležité výsledky voleb a ty se stále zlepšují. Jenom připomenu, že v posledních celostátních volbách, což byly volby do Evropského parlamentu, Občanská demokratická strana výrazně snížila náskok, který mělo ještě v parlamentních volbách roku 2017 hnutí ANO. To je pro mě podstatná zpráva. Ukázali jsme, že se lze hnutí ANO přiblížit, že hnutí ANO je porazitelné.

Současně jsme také jedny volby vyhráli, a to byly volby do Senátu. A to se ukazuje jako velmi důležité. Uspěli jsme výrazně v komunálních volbách, zvlášť ve velkých městech, kde jsme předtím byli neúspěšní. To jsou konkrétní výsledky, které dodávají podle mě více naděje než nějaké průzkumy, které se pak vlastně ukazují v politické praxi v rozhodování voličů jako ne úplně přesné. Jsem přesvědčen, že jsme vykročili na cestu, na jejímž konci bude změna politiky v České republice a bude to Občanská demokratická strana, která bude lídrem té změny.

Teď jste hlavně mluvil o minulosti, o úspěších v minulých volbách, ale je tady něco, co byste chtěl dělat jinak, než v dosavadních šesti let v čele strany?

Na tomto kongresu jsem ve svém kandidátském projevu představil pět konkrétních kroků, které musíme dělat v příštích dvou letech. Musíme jít opravdu krok po kroku. Teď nás čekají krajské a senátní volby, ve kterých chceme obhájit pozici lídra v Senátu. Chceme v krajských volbách uspět tak, abychom opravdu mohli změnit ve prospěch lidí krajskou politiku, to znamená mít i hejtmany, to znamená vítězit.

Mluvil jsem o tom, že je potřeba jasně říct do Vánoc 2020, v jaké formaci půjdou opoziční politické strany do parlamentních voleb a co je potřeba udělat pro to, abychom v parlamentních volbách uspěli. K tomu všemu, a to pokládám za nejpodstatnější, jsme představili programové body. Protože my nestavíme náš úspěch jenom na kritice osobních problémů premiéra, které jsou nekonečné, ale především na programu.

Nabízíme lidem konkrétní kroky k tomu, aby tady byly silnice, po kterých se dá jezdit, aby tady bylo kvalitní vzdělání, aby tady měla generace budoucnosti perspektivu, že bude mít důstojnou penzi, abychom udrželi naše zdravotnictví, abychom měli kvalitní životní prostředí, abychom si poradili s byrokracii, která nás všechny dusí. O těchto konkrétních věcech budeme mluvit s lidmi a budeme je přesvědčovat, aby nám nakonec dali svůj hlas. A myslím si, že to udělají.

Na pódiu vystupovali zástupci Starostů a nezávislých, předsedkyně TOP 09 a předseda lidovců. Všichni mluvili o vzájemné spolupráci před volbami v příštím roce. Jak konkrétně by podle vás měla spolupráce vypadat? Uvažujete třeba i o nějaké společné kandidatuře?

První krok, který se musí udělat, jsou krajské a senátní volby. Tam si můžeme spolupráci vyzkoušet. V některých regionech už máme spolupráci pro krajské volby uzavřenou. To je konkrétní krok, a to je lepší, než všechny řeči. Třeba v Ústeckém kraji s KDU-ČSL. Jinde jsme velmi blízko dohodě. Myslím si, že to je pozitivní. Tam si můžeme vyzkoušet formy spolupráce. Jak jsem říkal, o Vánocích 2020 by měli voliči vědět, kdo se bude ucházet o úspěch v parlamentních volbách.

Dnes jsem tady řekl, do budoucnosti opravdu nevidím, ale předpokládám, že třeba místo pěti opozičních demokratických stran by mohly v příštích parlamentních volbách kandidovat tři subjekty. Jestli Občanská demokratická strana samostatně půjde jako jeden ze subjektů, nebo to bude jinak, uvidíme.

Mně jde ale o to, a to pokládám za důležité, aby na jedné straně nekandidovali kočkopsi jenom proto, že se máme prostě spojovat. A na druhé straně, a to je úplně nejdůležitější, aby nepropadaly hlasy pravicových voličů. Hlasy středopravých voličů musíme zachránit, musíme udělat všechno pro to, abychom je získali na svou stranu, abychom dosáhli změny, o které mluvím.

Rozumím tomu dobře, že ještě nemáte úplně hotový názor, s kým tvořit kandidátku, jestli vůbec s někým?

Takový názor nemá hotový nikdo a nemůže ho mít. Předtím musí předcházet, a to je podle mě odpovědná politika, krok: krajské a senátní volby. A tam ukázat konkrétní podobu spolupráce. Po nich se můžeme bavit o tom, jak budeme spolupracovat před parlamentními volbami. Dřív to nemá žádný smysl.

Hejtmanky a hejtmani

Ještě se vrátím k letošnímu roku. Jaký je váš cíl v letošních krajských volbách? Můžete ho nějak vyčíslit? Co byste považoval za úspěch?

Důležité jsou senátní volby, kde chceme potvrdit pozici lídra. To je úplně jasné. Minulé senátní volby jsme vyhráli. Pokud jde o krajské volby, nebudu mluvit o žádných číslech, když to asi nemá smysl. Ale co je pro mě podstatné, je, abychom v krajských volbách dokázali někde vítězit. To znamená, abychom ve výsledku měli hejtmanky a hejtmany. V tuto chvíli nemáme žádného hejtmana a myslím si, že to musíme změnit. V kolika regionech to bude, to se uvidí, to záleží na voličích. Ale myslím si, že jsou regiony, kde máme už teď skvělé kandidáty a kde máme výraznou šanci být nejsilnější politickou stranou a spravovat kraj z pozice hejtmana.

To jsou které kraje?

Nechci na nikoho zapomenout, ale mohu třeba namátkou jmenovat Středočeský, Královéhradecký, Plzeňský a Jihomoravský kraj. A jsou i další. To jsou kraje, kde máme reálnou šanci vyhrát.

ODS je strana, které je často vyčítáno, že je velmi euroskeptická. Jak tuto kritiku vnímáte?

Jsme strana, která zastává realistický přístup k Evropské unii. Myslím si, že je to přístup, který má nakonec každý rozumný člověk nebo většina české společnosti. Nám je jasné, že v Evropské unii se děje plno chybných rozhodnutí a spousta věcí se nedaří. Ale na druhé straně jsme přesvědčeni, že Evropská unie je to místo, ve kterém má Česká republika prosazovat své zájmy. Všechny nápady na vystupování považujeme za nesmyslné.

Chyba Evropské unie není myšlenka čtyř svobod, na kterých se Evropská unie budovala. Problémy Evropské unie spočívají spíš v různých sociálních inženýrech, v komisi a jinde, socialistech všeho druhu, kteří poškozují spolupráci evropských zemí. Chceme se podílet na vytváření takové Evropské unie, ve které Česká republika může naplno rozvíjet svoje národní zájmy.