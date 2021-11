Znám Pavla Blažka jako vzdělaného a orientovaného, řekl Kupka. Podle Bartoše je nominace na ODS

Prezident Miloš Zeman si do Lán začal zvát kandidáty na ministerské posty. Setkání s hlavou státu už absolvoval například Ivan Bartoš (Piráti), nominant na ministra pro místní rozvoj a digitalizaci. Pokud jde o jméno kandidáta, k němuž má Miloš Zeman výhradu, šéf Pirátů o něm nechce spekulovat. „Není ale třeba hovořit o nějakém plánu B – premiér navrhuje vládu a na prezidentovi je to akceptovat,“ ujišťuje. Praha 16:02 30. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Blažek | Foto: Jan Handrejch | Zdroj: Právo / Profimedia

Bartoš podotýká, že sám si jako předseda jedné ze stran budoucí vládní pětikoalice za svými nominacemi stojí. „Nevidím důvod, proč by se na tom mělo cokoliv měnit.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pavel Blažek vzbuzuje kontroverze, ale Petr Fiala se za něj zaručil, komentuje šéf Pirátů Bartoš

Poté, co se kvůli možnému střetu zájmů vzdal kandidatury do čela ministerstva průmyslu a obchodu Věslav Michalik (STAN), je médii zpochybňováno další jméno – tentokrát jde o nominaci nejsilnější ODS.

Občanský demokrat Pavel Blažek navržený na post ministra spravedlnosti je podle zdrojů serveru Aktuálně.cz a Hospodářských novin prověřován policií ve věci podezření z podílu na korupci a manipulacích s městskými byty.

„Pavel Blažek vzbuzuje kontroverze jak u investigativních novinářů, tak u části občanů. Toto téma jsme s Petrem Fialou (ODS) probrali a on se za pana Blažka v tomto směru zaručil. Teď je to zodpovědnost nominujících stran. Je to kandidát ODS a nemyslím, že se to bude měnit,“ míní Bartoš.

Kupka: Blažek pochybnosti vyvrátil

Jednoznačněji se na podporu svého spolustraníka vyjádřil Martin Kupka (ODS), kandidát na šéfa resortu dopravy. „Pavel Blažek jednoznačně vyvrátil jakékoliv pochybnosti. Mám od něj jasnou zprávu, že v této záležitosti vyšetřován není a nebyl.“

Kupka připomíná, že snahy očernit jeho stranického kolegu se objevily i v minulosti, ale podezření nebyla nikdy naplněna.

„Znám Pavla Blažka jako člověka mimořádně vzdělaného, orientovaného v oblasti soudnictví, práva i legislativy. A to jsou hodnoty, které výrazně převyšují ony spekulace či pochybnosti, které v tomto směru zaznívají.“

